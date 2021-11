Italia

Bonus patente da mille euro: requisiti, a chi spetta e come richiederlo GUIDA

Il bonus patente è un contributo sotto forma di rimborso spese che viene riconosciuto ai soggetti under 35 o percettori di sostegni al reddito che vogliono diventare autotrasportatori di professione e devono conseguire la patente e l’abilitazione alla guida professionale (CQC). Il rimborso è pari al 50% delle spese sostenute per ottenere la patente e può arrivare fino a 1000 Euro. Si può richiedere per il periodo 1 gennaio 2022 – 30 giugno 2022. A istituirlo è l’articolo 1, comma 5 bis del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 nel coordinato con la Legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.267 del 9 novembre 2021. Per questa agevolazione lo Stato ha previsto una spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022. Il bonus patente da mille euro è rivolto ad una platea di beneficiari ridotta ovvero è limitato soltanto ai percettori del reddito di cittadinanza o, comunque, di altri ammortizzatori sociali. Ma non è tutto, c’è anche un altro importante limite. Vediamo meglio di cosa si tratta.Il bonus patente, come cita l’articolo 1, comma 5 bis del Decreto Infrastrutture, spetta a:tutti gli under 35enni;ai soggetti che percepiscono il Reddito di Cittadinanza;a coloro che percepiscono ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati (Cig, NASpI, etc.).Questi soggetti devono essere interessati a conseguire la patente CQC. Ricordiamo che la certificazione CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) abilita i conducenti di mezzi pesanti, conducenti di mezzi che hanno massa superiore (a pieno carico) a 3,5 tonnellate, al trasporto di merci e persone. Secondo la nuova normativa, l’abilitazione di guida professionale CQC è obbligatoria per tutti i conducenti che trasportano merci e/o persone.A chi spetta e chi ne potrà fare richiesta?Il bonus patente fino a 1.000 euro spetta ai giovani di età inferiore a 35 anni, titolari del Reddito di Cittadinanza o che percepiscono ammortizzatori sociali. Il bonus potrà essere riconosciuto soltanto sotto forma di rimborso delle spese già sostenute per conseguire la patente di guida e le abilitazioni professionali obbligatorie per poter diventare autotrasportatori di merci per conto terzi. La richiesta potrà essere fatta entro tre mesi dal momento in cui è stata conseguita la patente o l’abilitazione professionale e si è stretto un contratto di lavoro come conducente per un periodo minimo di sei mesi.Come presentare domanda per il bonus patente 2'022La domanda per richiedere il bonus patente fino a 1.000 euro potrà essere presentata entro il 30 giugno 2022. Per conoscere le modalità di domanda del bonus è necessario attendere la pubblicazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture, che sarà emanato entro fine gennaio 2022. Il documento spiegherà nel dettaglio le modalità di erogazione dell’agevolazione e sulla sula pubblicazione vi terremo aggiornati in questo stesso articolo.

