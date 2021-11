Attualità

Gerry Scotti dopo la vacanza a Scicli: un anno fa ero in terapia intensiva per Covid

Scicli - Gerry Scotti dopo la vacanza a Scicli ripercorre il dramma vissuto un anno fa, l'8 novembre quando era ricoverato in terapia intensiva per Covid. “Un anno fa, l’8 novembre dello scorso anno, ero ricoverato in terapia intensiva. E non è una cosa facile da raccontare. E vorrei raccontarla - dice Scotti - a tutti coloro che lo ‘negano’, bastava venirmi a trovare”. Gerry Scotti dopo le vacanze nel territorio della provincia di Ragusa, dove è tornato a distanza di pochi mesi per trascorrere qualche giorno di relax, racconta rivolgendosi a coloro che negano l'esistenza del virus Covid la sua storia e i momenti vissuti in terapia intensiva perchè contagiato dal coronavirus.“Esattamente un anno fa ero in terapia intensiva” - ha dichiarato ieri Gerry Scotti, visibilmente commosso, sul palco della Scala di Milano.Se sono riuscito a tornare a casa lo devo al grande lavoro svolto in quei giorni da medici, infermieri e oss - ha proseguito -, vi chiedo quindi di alzarvi in piedi e battere le mani per tutti loro e ricordare tutti quelli che non ce l’hanno fatta".

