WhatsApp: ecco il metodo per inviare messaggi a chi vi ha bloccato

Esistono vari trucchi o metodi da usare su WhatsApp che non tutti conoscono, eccone uno. Non tutti sanno che esiste un metodo semplice per scrivere lo stesso a qualcuno che vi ha bloccato su WhatsApp. Prima però vediamo come si fa a capire se qualcuno vi ha bloccato su WhatsApp. Siete stati bloccati su whatsApp se: non riuscite a vedere la foto del profilo; non riuscite a mandare messaggi né chiamare o inviare messaggi vocali. Ma come per ogni cosa c’è sempre una soluzione ed ecco come fare per poter inviare e scrivere messaggi ad una persona che via ha bloccato su WhatsApp.Come inviare messaggi ad una persona che vi ha bloccato su whatsappPer poter inviare lo stesso un messaggio su WhatsApp dovete avere un requisito fondamentale ovvero una amico in comune, tra voi e chi vi ha bloccati.Chiedete a questo amico di creare un gruppo WhatsApp e di aggiungervi entrambi. Ora siete tu, il bloccante e l'amico, tutti insieme in un gruppo. Successivamente chiedete al vostro amico di abbandonare la chat. Ora nel gruppo ci siete tu e il bloccante. Le regole di WhatsApp dicono che per tutti il tempo in cui siete in un gruppo, tu e la persona che ti ha bloccato siete di nuovo liberi di comunicare in tutti i modi. Quindi finché lui o lei non abbandonerà il gruppo potrai di nuovo scrivergli.

