Bonus terme da 200 euro: le strutture in Sicilia

Trapani - Sono due le strutture termali accreditate in Sicilia dove si può utilizzare il bonus terme 2021. Da lunedì 8 novembre si potrà richiedere il bonus terme o incentivo fino a 200 euro. Le risorse stanziate dal ministero dello Sviluppo economico ammontano a 53 milioni di euro e sono a esaurimento fondi. Le strutture del Bonus Terme Sicilia 2021 sono Le Terme Acqua Pia di Montevago (Agrigento) e le Terme Gorga di Calatafimi Segesta (Trapani). Ai fini dell’ammissibilità al bonus, i servizi termali non devono essere già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici o già oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all’utente. Ovviamente il bonus non si può cedere a terzi, né a titolo gratuito, né in cambio di un corrispettivo in denaro.Intanto, la cosa più ovvia: il bonus terme 2021 è un buono per l’acquisto di servizi termali e non è affatto simile al “bonus vacanze” precedentemente erogato. Questo bonus, infatti, non copre tutti i servizi di una vacanza, quindi non si può utilizzare per il viaggio, vitto e alloggio, ma "qualsiasi prestazione erogata da un istituto termale accreditato, a eccezione dei servizi di ristorazione e di ospitalità”.I servizi utilizzabiliQuali sono dunque i servizi utilizzabilitrattamenti sanitari termali, come per esempio le cure idropiniche o inalatorie, la fangobalneoidroterapia o l’idrocolon terapia e la riabilitazione;esami diagnostici;visite specialistiche;trattamenti estetici;trattamenti di benessere, come i massaggi.Bonus terme: scadenzaIl beneficiario del bonus ha tempo 60 giorni dalla data di emissione del bonus per iniziare a utilizzarlo e 45 giorni dall’inizio delle prestazioni per terminarle. Per capire da quando parte il periodo di validità bisogna tenere conto della data di emissione del bonus stesso, cioè da quando il codice viene originato dalla piattaforma dopo la richieste della struttura termale e non da quando questo viene consegnato al cittadino beneficiario.

