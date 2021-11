Cronaca

Tragedia a Marina di Marza: giovane 25enne si toglie la vita

Ispica - Tragedia a Marina di Marza. Un giovane di 25 anni di Rosolini, ieri pomeriggio, si è tolto la vita nella propria abitazione estiva in contrada Marza, in territorio di Ispica. Il giovane prima di compiere l’estremo gesto ha inviato un messaggio whatsapp ai propri familiari spiegando le ragioni che lo hanno spinto a dire addio alla vita. Pare che il 25enne nel messaggio ha anche scritto dove si trovava ma nonostante ciò e nonostante la corsa dei familiari per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza del 118 ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.Il 25enne era molto conosciuto in città come un grande ed onesto lavoratore. Lavorava in una nota ditta edile di Rosolini. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ispica - Tragedia a Marina di Marza. Un giovane di 25 anni di Rosolini, ieri pomeriggio, si è tolto la vita nella propria abitazione estiva in contrada Marza, in territorio di Ispica. Il giovane prima di compiere l’estremo gesto ha inviato un messaggio whatsapp ai propri familiari spiegando le ragioni che lo hanno spinto a dire addio alla vita. Pare che il 25enne nel messaggio ha anche scritto dove si trovava ma nonostante ciò e nonostante la corsa dei familiari per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza del 118 ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il 25enne era molto conosciuto in città come un grande ed onesto lavoratore. Lavorava in una nota ditta edile di Rosolini. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.