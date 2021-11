Sicilia

Il Principe Alberto di Monaco a Noto ed Avola

Noto – Il principe Alberto di Monaco ha inaugurato oggi, 6 novembre, a Vendicari il museo tattile olfattivo che prende il nome di Jacques di Monaco, figlio del Principe Alberto e della principessa Charlène, unico erede del Principato di Monaco (ha una sorella gemella). Ad accompagnare il Principe di Monaco il neo sindaco di Noto, Corrado Figura, il pittore contemporaneo e suo amico Marcello Lo Giudice ed il sindaco di Avola, Luca Cannata. Quest’ultimo dopo l’inaugurazione del Museo Tattile Olfattivo ha invitato il principe Alberto ad Avola per visitare la spiaggia 'La Loggia', che dallo scorso 2 novembre è stata dichiarata "smoke free beach", spiaggia libera dal fumo.Il principe Alberto di Monaco ieri sera ha ricevuto il premio intitolato a Marcello La Greca indetto dall’Ente Fauna Siciliana. Non è la prima volta che il Principe di Monaco fa tappa nella provincia di Siracusa ed in particolare a Noto, capitale del Barocco.

