Attualità

Il dottor Luigi Rabito ricoverato d'urgenza al Cannizzaro di Catania

Ragusa - Il dottor Luigi Rabito, 66 anni, stamattina è stato trasferito in urgenza con l'elisoccorso da Ragusa a Catania per una emorragia cerebrale. Rabito, primario in quiescenza di Anestesia dell’azienda ospedaliera di Ragusa, e assessore comunale alla sanità, stamattina intorno alle ore 9,30 dopo un primo ricovero avvenuto all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa è stato trasferito in urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania. Rabito sarà sottoposto ad un intervento di neurochirurgia. La notizia si è diffusa velocemente anche sui social. In queste ore molte persone hanno postato sul profilo facebook del dottore Luigi Rabito tantissimi messaggi.Luigi Rabito ricoverato a catania: messaggi su facebook"Luigi carissimo, sei stato l’angelo che ha salvato la vita di Elvira e anche quella di mamma per certi versi. Con la tua vicinanza, il tuo affetto, la tua professionalità senza pari hai spiegato a mio fratello Francesco e a me che nulla è impossibile a Dio e ci hai restituito Elvira al di là di ogni umana possibilità E quando Elvira è venuta a casa per sempre le hai fatto questa meravigliosa sorpresa venendola ad abbracciare di persona. Elvira era felice e tu felice della sua e della nostra gioia. Ora il nostro cuore è fermo, è accanto a te e alla tua famiglia. Ti auguriamo di stare meglio prestissimo, Elvira e noi non smetteremo mai di pregare per te, ma tu mettici tutta la forza che hai. Un abbraccio fortissimo: noi ti vogliamo tantissimo bene (so che tu lo senti) e ti aspettiamo qui a casa. Ritorna presto. Elvira, Erina, Francesco, Rita e … Titta".Altro messaggio: "Forza Luigi..non mollare".

