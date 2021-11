Economia

Cultura alternativa a Modica con Fabrik

Modica - “Fabrik”, ovvero la cultura alternativa presso il chiostro di Santa Maria del Gesù. “Vorrei complimentarmi a nome di tutta l’Amministrazione con gli ideatori e realizzatori del progetto culturale “Fabrik” che sabato 6 novembre vedrà la manifestazione conclusiva”. Così il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, su questo interessante progetto ideato e realizzato dalle associazioni LAP e Chora (coordinate da Francesco Lucifora e Fania Di Gabriele), selezionato tramite il bando Ministeriale denominato Piano Scuola Estate 2021 - avviso ai sensi D.M. 48/2021 prot. n. 39 del 14 maggio 2021 - “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” e recepito dall’istituto Galilei-Campailla. “180 studenti, dai 14 ai 18 anni hanno avuto modo di scoprire un nuovo posto e un nuovo modo di fare cultura. Un inedito percorso scolastico capace di dar vita a uno sviluppo sociale e culturale nuovo, originale, che ha avuto come propria base il quartiere di Modica alta conosciuto come “Carcere” o “Piano Gesù”. Fabrik ha anche rappresentato un modo di (ri)scoprire la bellezza e l’importanza di un luogo che ha delle potenzialità enormi e che la comunità deve sentire come suo”.