Gemelli: chi Ã¨ il piÃ¹ grande? (o il piÃ¹ vecchio)

Curiosità

Gemelli: chi è il più grande? (o il più vecchio)

Quando nasce una coppia di gemelli ci si chiede chi è il più grande o il più vecchio? Ecco cosa spiega l'Istituto Superiore di Sanità per chiarire la classica domanda che ci si pone quando nascono due gemelli. Non c’è un più grande o un più vecchio in una coppia di gemelli. Da un punto di vista anagrafico, in Italia, nei certificati di assistenza al parto (CedAP) nelle nascite gemellari risulta l’ordine di nascita, quindi in un parto gemellare c’è un primo nato, un secondo nato, ecc..Se ci si riferisce alle dimensioni del nato, nella letteratura scientifica è stato più volte riportato che, in media, il primo nato è anche quello con il maggior peso alla nascita.Infine, se si pensa a chi dei due gemelli è stato concepito per primo, non c’è modo di rispondere. I gemelli monozigoti, sono concepiti contemporaneamente e quindi non c’è un gemello concepito prima dell’altro. I gemelli dizigoti possono derivare da due cellule uovo fecondate in momenti leggermente diversi da due spermatozoi ma, qualora accada, non c’è modo di stabilire chi è stato fecondato prima e chi dopo. Non è neanche vero che chi nasce prima è stato concepito prima.

