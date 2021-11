Attualità

Covid Ragusa, 103 positivi e altro decesso: un morto a Comiso

Ragusa – Altro decesso per Covid in provincia di Ragusa. Si tratta di un uomo di 84 anni di Comiso, non vaccinato, morto nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Lo annuncia il bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 3 novembre. In totale i positivi al coronavirus sono 103 di cui 96 in isolamento domiciliare, 6 ricoverati in ospedale, 1 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I guariti salgono a 19.338 mentre i morti sono saliti a 375. Ecco nel dettaglio i positivi Comune per Comune: 0 Acate, 7 (+1) Chiaramonte Gulfi, 9 (+1) Comiso, 5 Giarratana, 3 (+1) Ispica, 9 (+1) Modica, 0 Monterosso, 3 Pozzallo, 35 (-3) Ragusa, 7 (+2) Santa Croce Camerina, 0 (Covid free) Scicli, 18 (-8) Vittoria.Coronavirus, ricoverati per coronavirus in ospedale a Ragusa e CataniaEcco i dati dei 6 ricoverati per Covid in ospedale a Ragusa e Catania: 5 nel reparto di Malattie Infettive (4 residenti e 1 proveniente da fuori provincia), e 1 all’ospedale San Marco di Catania. Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 204.073 tamponi molecolari, 36.373 test sierologici, 477.657 test rapidi per un totale di 718.093.

Ragusa – Altro decesso per Covid in provincia di Ragusa. Si tratta di un uomo di 84 anni di Comiso, non vaccinato, morto nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Lo annuncia il bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 3 novembre. In totale i positivi al coronavirus sono 103 di cui 96 in isolamento domiciliare, 6 ricoverati in ospedale, 1 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I guariti salgono a 19.338 mentre i morti sono saliti a 375. Ecco nel dettaglio i positivi Comune per Comune: 0 Acate, 7 (+1) Chiaramonte Gulfi, 9 (+1) Comiso, 5 Giarratana, 3 (+1) Ispica, 9 (+1) Modica, 0 Monterosso, 3 Pozzallo, 35 (-3) Ragusa, 7 (+2) Santa Croce Camerina, 0 (Covid free) Scicli, 18 (-8) Vittoria. Coronavirus, ricoverati per coronavirus in ospedale a Ragusa e Catania

Ecco i dati dei 6 ricoverati per Covid in ospedale a Ragusa e Catania: 5 nel reparto di Malattie Infettive (4 residenti e 1 proveniente da fuori provincia), e 1 all’ospedale San Marco di Catania. Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 204.073 tamponi molecolari, 36.373 test sierologici, 477.657 test rapidi per un totale di 718.093.