Salute: ecco perchè fa bene scorreggiare

Ecco perché scorreggiare fa bene alla salute. In primis riduce il gonfiore della pancia e poi i dolori addominali. Con la digestione lo stomaco si gonfia, e il gas prodotto viene espulso con le scorregge.Anche il fenomeno della eruttazione irrompe in presenza di meteorismo per eliminare l’eccesso di gas.Il meteorismo è un’accumulo di gas nell’intestino: è un sintomo molto diffuso, che insieme al dolore addominale e a disturbi correlati come diarrea e stitichezza colpisce più del 10% degli italiani. Tra i sitomi più fastidiosie imbarazzanti ci sono le scorregge. La flatulenza è l’emissione di gas intestinali: sono principalmente dovuti alla deglutizione dell’aria durante il giorno, ma anche ai gas che si sviluppano mentre l’intestino lavora per digerire gli alimenti. Le scorregge sono gas prodotti sono una miscela di gas prevalentemente inodori, come anidride carbonica, ossigeno, idrogeno, azoto e talvolta metano. Liberare lo stomaco da questi gas aiuta molte persone a non soffrire di dolori addominali. Non bisogna mai trattenere le scorregge perché il colon si “infastidisce” e si irrita. I dolori alla pancia si intensificano e il corpo ne soffre.Scorregge: sono un ottimo campanelloSe le flatulenze sono particolarmente maleodoranti, se ne fanno in continuazione e sono dolorose, c’è la probabilità di avere qualche intolleranza al lattosio. O di soffrire di sindrome del colon irritabile. Oppure infiammazioni dell’intestino, reflusso gastro-esofageo, problemi che causano costipazione, ulcera gastrica nei casi più rari, una celiachia non diagnosticata, o qualche altra patologia legata al colon. Tra i rimedi per il meteorismo o le scorregge basta seguire una dieta sana ed equlibrata.

