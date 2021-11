Salute e benessere

Dieta contro le scorregge, ecco cosa mangiare: menù perfetto

La dieta contro le scorregge o meglio contro il meteorismo si basa sul consumo di alcuni alimenti che combattono il gonfiore addominale. Chi soffre di disturbi gastrointestinali come gastrite o colite, soffre tendenzialmente di meteorismo, di pancia gonfia e spesso di continue scorregge. Ma non basta sapere cosa mangiare ma bisogna anche imparare come si debbano associare tra di loro per evitare di “ingolfare” il processo digestivo e favorire il meteorismo, l’acidità di stomaco e la stipsi. Per questo motivo una cosa davvero intelligente che può fare chi voglia risolvere il proprio problema delle scorregge e del gonfiore addominale una volta per tutte, è quella di organizzarsi un buon menù settimanale in cui segnarsi le combinazioni di ogni pasto in modo da garantirsi un’alimentazione variata e sana ma… non meteorica! Se state già pensando che dovrete mangiare “da ospedale”, scordatevelo. Una dieta anti gonfiore è la dieta migliore che si possa seguire, la più sana e anche la più gustosa.Meteorismo (scorregge). Attenzione a cosa si mangiaSe soffriamo di meteorismo, per non affliggere né il prossimo né noi stessi, dovremmo moderare alcuni prodotti che figurano nella nostra alimentazione. Infatti, secondo quanto riportato dall’Istituto Superiore di Sanità, a causare la puzza sarebbero quei cibi che contengono grandi quantità di zolfo e che spesso compaiono sulla nostra tavola: cibi altamente proteici; broccoli; cavolfiore; cavoletti di Bruxelles; cavoli. Non solo alimenti però, poiché responsabile potrebbe essere anche una bevanda molto amata e consumata frequentemente: la birra. Limitando questi cibi, dovremmo quindi anche limitare la puzza che rende le scorregge ancor più imbarazzanti e fastidiose. Per contrastare il meteorismo, e il gonfiore addominale che ne deriva, potrebbero poi esserci alcuni accorgimenti da adottare all’infuori dell’alimentazione. Consumare molta acqua, ad esempio, faciliterebbe il transito intestinale. Inoltre, tisane al finocchio e all’anice sarebbero ideali da consumare a fine pasto, perché limiterebbero la fermentazione e faciliterebbero l’uscita del gas. Inoltre, anche l’attività fisica costante, come sappiamo benefica anche in piccole dosi, aiuterebbe. Basterebbe anche una breve passeggiata dopo i pasti. Conoscere le scorregge potrebbe essere un modo per combatterle. Ovviamente, il consiglio medico rimane sempre insostituibile e fondamentale.Pancia gonfia e scorregge: menù dietaColazione a scelta tra: Uno yogurt con 2-3 gallette di riso soffiato spalmate con marmellata o miele; Una tazza di caffè d’orzo dolcificata con miele o malto, due fette biscottate e uno yogurt; Un tè verde dolcificato con miele o con malto e 4-5 biscotti secchi (magari di riso soffiato); Una tazza di latte e orzo dolcificata con malto o con miele e 2-3 gallette di riso o 2-3 fette biscottate integrali.Spuntino a scelta tra: un frutto (meglio se non acido come una banana, una mela, due fette di ananas fresco), anche sotto forma di succo, spremuta o frullato non dolcificato; Una coppetta di macedonia; Uno yogurt alla fruttaPranzo a scelta tra: Riso o pasta con un ragù di pesce (ad esempio rana pescatrice, merluzzo, salmone fresco) e condimento a crudo, una porzione di verdure alla piastra o al vapore (o un’insalata fresca) insaporite con olio evo, pepe e un pizzico di zenzero (che ha un effetto carminativo); Minestra di legumi o zuppa di legumi, una porzione di verdure fresche o cotte; Pasta o riso con le verdure saltate (carciofi, asparagi, spinaci, radicchio… a scelta), una porzione di verdure al vapore e due fette di prosciutto cotto magro o di bresaola senza aggiunta di grassi.Cena a scelta tra: uUn pesce (inclusi molluschi come polpo, seppie e calamari) cucinato al vapore, al forno (in cartoccio) o in padella e insaporito con erbe (alloro, maggiorana), odori e spezie digestive come il pepe e lo zenzero e olio a crudo, una generosa porzione di verdure (anche miste tra crude e cotte) e un panino integrale leggermente tostato; Una fetta di formaggio fresco alla piastra (o una porzione di ricotta) con contorno di verdure saltate in padella o cotte al forno e un panino integrale tostato (o due gallette di riso soffiato); Due uova all’occhio di bue con contorno di verdure in padella – spinaci, asparagi, zucchine eccetera – un panino integrale tostato; Una porzione di pollo o di coniglio cucinati in modo leggero (in padella, alla piastra, al vapore eccetera) con contorno di verdure fresche e due o tre gallette di riso soffiato.

La dieta contro le scorregge o meglio contro il meteorismo si basa sul consumo di alcuni alimenti che combattono il gonfiore addominale. Chi soffre di disturbi gastrointestinali come gastrite o colite, soffre tendenzialmente di meteorismo, di pancia gonfia e spesso di continue scorregge. Ma non basta sapere cosa mangiare ma bisogna anche imparare come si debbano associare tra di loro per evitare di “ingolfare” il processo digestivo e favorire il meteorismo, l’acidità di stomaco e la stipsi. Per questo motivo una cosa davvero intelligente che può fare chi voglia risolvere il proprio problema delle scorregge e del gonfiore addominale una volta per tutte, è quella di organizzarsi un buon menù settimanale in cui segnarsi le combinazioni di ogni pasto in modo da garantirsi un’alimentazione variata e sana ma… non meteorica! Se state già pensando che dovrete mangiare “da ospedale”, scordatevelo. Una dieta anti gonfiore è la dieta migliore che si possa seguire, la più sana e anche la più gustosa. Meteorismo (scorregge). Attenzione a cosa si mangia

Se soffriamo di meteorismo, per non affliggere né il prossimo né noi stessi, dovremmo moderare alcuni prodotti che figurano nella nostra alimentazione. Infatti, secondo quanto riportato dall’Istituto Superiore di Sanità, a causare la puzza sarebbero quei cibi che contengono grandi quantità di zolfo e che spesso compaiono sulla nostra tavola: cibi altamente proteici; broccoli; cavolfiore; cavoletti di Bruxelles; cavoli. Non solo alimenti però, poiché responsabile potrebbe essere anche una bevanda molto amata e consumata frequentemente: la birra. Limitando questi cibi, dovremmo quindi anche limitare la puzza che rende le scorregge ancor più imbarazzanti e fastidiose. Per contrastare il meteorismo, e il gonfiore addominale che ne deriva, potrebbero poi esserci alcuni accorgimenti da adottare all’infuori dell’alimentazione. Consumare molta acqua, ad esempio, faciliterebbe il transito intestinale. Inoltre, tisane al finocchio e all’anice sarebbero ideali da consumare a fine pasto, perché limiterebbero la fermentazione e faciliterebbero l’uscita del gas. Inoltre, anche l’attività fisica costante, come sappiamo benefica anche in piccole dosi, aiuterebbe. Basterebbe anche una breve passeggiata dopo i pasti. Conoscere le scorregge potrebbe essere un modo per combatterle. Ovviamente, il consiglio medico rimane sempre insostituibile e fondamentale. Se soffriamo di meteorismo, per non affliggere né il prossimo né noi stessi, dovremmo moderare alcuni prodotti che figurano nella nostra alimentazione. Infatti, secondo quanto riportato dall’Istituto Superiore di Sanità, a causare la puzza sarebbero quei cibi che contengono grandi quantità di zolfo e che spesso compaiono sulla nostra tavola: cibi altamente proteici; broccoli; cavolfiore; cavoletti di Bruxelles; cavoli. Non solo alimenti però, poiché responsabile potrebbe essere anche una bevanda molto amata e consumata frequentemente: la birra. Limitando questi cibi, dovremmo quindi anche limitare la puzza che rende le scorregge ancor più imbarazzanti e fastidiose. Per contrastare il meteorismo, e il gonfiore addominale che ne deriva, potrebbero poi esserci alcuni accorgimenti da adottare all’infuori dell’alimentazione. Consumare molta acqua, ad esempio, faciliterebbe il transito intestinale. Inoltre, tisane al finocchio e all’anice sarebbero ideali da consumare a fine pasto, perché limiterebbero la fermentazione e faciliterebbero l’uscita del gas. Inoltre, anche l’attività fisica costante, come sappiamo benefica anche in piccole dosi, aiuterebbe. Basterebbe anche una breve passeggiata dopo i pasti. Conoscere le scorregge potrebbe essere un modo per combatterle. Ovviamente, il consiglio medico rimane sempre insostituibile e fondamentale. Pancia gonfia e scorregge: menù dieta

Colazione a scelta tra: Uno yogurt con 2-3 gallette di riso soffiato spalmate con marmellata o miele; Una tazza di caffè d’orzo dolcificata con miele o malto, due fette biscottate e uno yogurt; Un tè verde dolcificato con miele o con malto e 4-5 biscotti secchi (magari di riso soffiato); Una tazza di latte e orzo dolcificata con malto o con miele e 2-3 gallette di riso o 2-3 fette biscottate integrali.

Spuntino a scelta tra: un frutto (meglio se non acido come una banana, una mela, due fette di ananas fresco), anche sotto forma di succo, spremuta o frullato non dolcificato; Una coppetta di macedonia; Uno yogurt alla fruttaPranzo a scelta tra: Riso o pasta con un ragù di pesce (ad esempio rana pescatrice, merluzzo, salmone fresco) e condimento a crudo, una porzione di verdure alla piastra o al vapore (o un’insalata fresca) insaporite con olio evo, pepe e un pizzico di zenzero (che ha un effetto carminativo); Minestra di legumi o zuppa di legumi, una porzione di verdure fresche o cotte; Pasta o riso con le verdure saltate (carciofi, asparagi, spinaci, radicchio… a scelta), una porzione di verdure al vapore e due fette di prosciutto cotto magro o di bresaola senza aggiunta di grassi. Colazione a scelta tra: Uno yogurt con 2-3 gallette di riso soffiato spalmate con marmellata o miele; Una tazza di caffè d’orzo dolcificata con miele o malto, due fette biscottate e uno yogurt; Un tè verde dolcificato con miele o con malto e 4-5 biscotti secchi (magari di riso soffiato); Una tazza di latte e orzo dolcificata con malto o con miele e 2-3 gallette di riso o 2-3 fette biscottate integrali.Spuntino a scelta tra: un frutto (meglio se non acido come una banana, una mela, due fette di ananas fresco), anche sotto forma di succo, spremuta o frullato non dolcificato; Una coppetta di macedonia; Uno yogurt alla fruttaPranzo a scelta tra: Riso o pasta con un ragù di pesce (ad esempio rana pescatrice, merluzzo, salmone fresco) e condimento a crudo, una porzione di verdure alla piastra o al vapore (o un’insalata fresca) insaporite con olio evo, pepe e un pizzico di zenzero (che ha un effetto carminativo); Minestra di legumi o zuppa di legumi, una porzione di verdure fresche o cotte; Pasta o riso con le verdure saltate (carciofi, asparagi, spinaci, radicchio… a scelta), una porzione di verdure al vapore e due fette di prosciutto cotto magro o di bresaola senza aggiunta di grassi. Cena a scelta tra: uUn pesce (inclusi molluschi come polpo, seppie e calamari) cucinato al vapore, al forno (in cartoccio) o in padella e insaporito con erbe (alloro, maggiorana), odori e spezie digestive come il pepe e lo zenzero e olio a crudo, una generosa porzione di verdure (anche miste tra crude e cotte) e un panino integrale leggermente tostato; Una fetta di formaggio fresco alla piastra (o una porzione di ricotta) con contorno di verdure saltate in padella o cotte al forno e un panino integrale tostato (o due gallette di riso soffiato); Due uova all’occhio di bue con contorno di verdure in padella – spinaci, asparagi, zucchine eccetera – un panino integrale tostato; Una porzione di pollo o di coniglio cucinati in modo leggero (in padella, alla piastra, al vapore eccetera) con contorno di verdure fresche e due o tre gallette di riso soffiato.