Dieta anticellulite, i cibi e la frutta detox: menÃ¹ settimanale

Salute e benessere

Dieta anticellulite, i cibi e la frutta detox: menù settimanale

La dieta anticellulite si basa sul consumo di cibi e frutta detox. La dieta anticellulite è una dieta depurativa e drenante che prevede l’esclusione di dolci, snack salati, bevande zuccherate ed alcoliche e non solo, ma vediamo cosa si mangia in un menù settimanale e quale frutta detox scegliere. Se l’accumulo adiposo in parti del corpo specifiche, insieme alla ritenzione idrica, porta allo spiacevole effetto della pelle a buccia d’arancia, la soluzione sta nella dieta di tutti i giorni. Una dieta che non è mirata alla perdita di peso soltanto: si tratta di scegliere alcuni cibi anticellulite che, in quanto tali, hanno la capacità di poter eliminare il tessuto adiposo in eccesso e rivitalizzano la circolazione, se associati ad attività specifiche.Quali sono i cibi e la frutta detox anticellulite contro la buccia d'arancia?Eccone alcuni importantissimi. Niente paura, nessuna ricerca specifica o quasi impossibile. Si tratta di un elenco di cose che sono già nel frigorifero o negli scaffali della nostra cucina, che usiamo tutti i giorni.Dieta anticellulite: la frutta detoxLimoni, arance, pompelmo rosa, ananas, kiwi. Il limone viene facilmente assorbito dal corpo e, come ogni altro agrume, contiene la vitamina C, alleata fondamentale per un processo contro la cellulite. Le arance e i pompelmi rispondono con i bioflavanoidi: sostanze che aiutano la circolazione del sangue e ne riducono l’eventuale malfunzionamento che potrebbe causare gli inestetismi. E’ noto che le spremute di agrumi hanno un’azione depurativa all’interno del nostro organismo, drenano e bruciano i grassi, stimolando anche il metabolismo con un effetto snellente. Andando nello specifico, l’Arancia contiene: vitamina A – B – C – E, sali minerali. Mangiare il frutto fresco o bere una bella spremuta apporta benefici al nostro organismo in quanto le arance hanno un effetto drenante e antiossidante. Le creme a base di arancia hanno un effetto: disinfiammante, protettivo per i capillari, elasticizzante per la pelle grazie alla produzione di collagene.Un altro frutto fresco anticellulite è l’Ananas. Essa contiene acqua, proteine, lipidi, glucidi, vitamine (come la vitamina A, B e C), acidi organici (acido citrico, malico e ossalico) e vari microelementi come calcio, fosforo, ferro, magnesio, potassio. Il sapore caratteristico dell’Ananas è dovuto alla presenza di zuccheri uniti ad un notevole quantitativo di acido citrico. L’ananas fornisce circa 40 calorie ogni 100 g; a quello in scatola in genere viene aggiunto dello zucchero, per cui è più calorico. Tra la frutta detox per combattere la cellulite poi c’è anche il kiwi. Quanti se ne possono mangiare? I kiwi, nel rispetto delle necessità individuali, che si possono mangiare sono da 2 a 4 porzioni al giorno (soprattutto negli sportivi). Una porzione di kiwi apporta 44-132 kcal (in media 88kcal) e rientra tra gli alimenti dolci, quindi a prevalenza di carboidrati. Gli zuccheri in esso contenuti sono semplici e più precisamente composti dal fruttosio. La sua azione lassativa permette di drenare i liquidi in eccesso favorendone l’espulsione. Ecco perché mangiare i kiwi fa bene alla pelle ed è considerato uno tra i cibi anticellulite migliori in assoluto.Ecco cosa mangiare nella dieta anticellulite: menù dei 7 giorniLunedì: colazione con125g di yogurt magro arricchito da 1 mela tritata e 1 manciata di semi di lino. 200 ml di succo di mirtilli senza zucchero. Pranzo: insalata di rucola con 5-6 pomodori secchi, 25g di parmigiano, 100g di pollo, 2 fette di pane di lino. Cena.100g di salmone alla griglia servito con asparagi (illimitati) e 3 o 4 patate. Spuntini: 1 manciata di arachidi, 1 arancia e 125gdi formaggio a basso contenuto di grassi.Martedì: colazione con 1 uovo bollito servito con 2 fette di pane tostato ai semi di lino e una sottile spalmata di burro a basso contenuto di grassi. 200ml di succo di mirtilli. Pranzo:100g di hummus accompagnato da verdure crude (carote, peperoni rossi, sedano) illimitate e broccolo. Cena:100g di petto di pollo alla griglia con cavolo rosso e piselli e 50g di couscous. Spuntini: 125g di yogurt a basso contenuto di grassi, 2 bastoncini di sedano accompagnati da hummus o un frutto tra quelli elencati alla fine dell’articolo.Mercoledì: colazione con smoothie composto da 200ml di latte scremato, 1 banana e 1 manciata di di semi di lino. Macedonia di frutta composta da 1 arancia, 1 pera. Pranzo: insalata di patate composta da 4-5 patate novelle, 2 coste di sedano e 1 mela tritata mescolata a un cucchiaio di maionese a basso contenuto di grassi, 50g di salmone affumicato. Cena:125g di bistecca di manzo accompagnata da verdure illimitate (come zucchine, peperoni rossi e melanzane) arrostite con un po’ di olio d’oliva e rosmarino, 150g di fagioli. Spuntini:125g di yogurt a basso contenuto di grassi o 1 arancia e 1 manciata di noci. Giovedì: colazione con 3 biscotti di avena accompagnati da 1 banana, 2-3 manciate di lamponi o di bacche di goji, 125g di yogurt a basso contenuto di grassi.Pranzo: sandwich composto da due fette di pane di lino spalmate con una piccola quantità di maionese light e 75g di fesa di salumi magri (max. 3% di grassi), cetrioli e pomodori; 200 g di zuppa di lenticchie. Cena: frittata composta da due uova, 25g di formaggio grattugiato, asparagi e 2-3 fette di prosciutto magro tritato, da cuocere in forno. Servire con finocchi o broccoli. Spuntini:1 arancia, 1 pesca, 125g di ricotta a basso contenuto di grassi con ananas mescolata con 1 manciata di semi di lino e 1 mela. Venerdì: colazione con un frullato composto da 1 pesca, 1 pera, 2 manciate di lamponi e una spruzzata di succo di mirtilli; 125g di yogurt a basso contenuto di grassi e una manciata di semi di lino. Pranzo con 150g di patate, accompagnate da un’insalata di cavolo cappuccio crudo e carote con un cucchiaio di olio EVO. Cena con125g di pesce bianco cotto in forno con 2-3 pomodori tritati, 5-6 olive nere a fette e un po ‘di cipolla tritata; cavolfiore illimitato; 50g di formaggio a basso contenuto di grassi. Spuntini: 2 bastoncini di sedano accompagnati da hummus, 1 manciata di noci, 1 pera o 1 pesca o un altro frutto tra quelli che troverai a fine articolo. Sabato: colazione con porridge composto da 40g di avena, latte scremato, cannella e semi di lino; 200ml di succo di mirtilli. Pranzo:100g di salmone in scatola; insalata con rucola, pere e sedano e un cucchiaio di maionese a basso contenuto di grassi. Cena con 100g di kebab di pollo e tacchino arricchito da cubetti di ananas, zucchine a fette e pepe rosso. Grigliate e servite con 50g di riso integrale. Spuntini: 2 biscotti di avena e 2 manciate di bacche di goji; 125g di yogurt a basso contenuto di grassi o ricotta e 1 arancio.Domenica: colazione con smoothie composto da 200ml di latte scremato, 2-3 manciate di bacche di goji, 1 banana, 1 manciata di semi di lino e 2 biscotti di avena sminuzzati. Pranzo con 100g di manzo magro arrosto accompagnato da o cavolo cappuccio (crudo a insalata o cotto). Cena: sandwich composto da 2 fette di pane integrale, mezzo avocado, 50g di arrosto di pollo a fette e pomodori; 200g di zuppa di pomodoro. Spuntini: 1 manciata di frutta secca + 1 arancia o una mela.

La dieta anticellulite si basa sul consumo di cibi e frutta detox. La dieta anticellulite è una dieta depurativa e drenante che prevede l’esclusione di dolci, snack salati, bevande zuccherate ed alcoliche e non solo, ma vediamo cosa si mangia in un menù settimanale e quale frutta detox scegliere. Se l’accumulo adiposo in parti del corpo specifiche, insieme alla ritenzione idrica, porta allo spiacevole effetto della pelle a buccia d’arancia, la soluzione sta nella dieta di tutti i giorni. Una dieta che non è mirata alla perdita di peso soltanto: si tratta di scegliere alcuni cibi anticellulite che, in quanto tali, hanno la capacità di poter eliminare il tessuto adiposo in eccesso e rivitalizzano la circolazione, se associati ad attività specifiche. Quali sono i cibi e la frutta detox anticellulite contro la buccia d'arancia?

Eccone alcuni importantissimi. Niente paura, nessuna ricerca specifica o quasi impossibile. Si tratta di un elenco di cose che sono già nel frigorifero o negli scaffali della nostra cucina, che usiamo tutti i giorni.

Dieta anticellulite: la frutta detox

Limoni, arance, pompelmo rosa, ananas, kiwi. Il limone viene facilmente assorbito dal corpo e, come ogni altro agrume, contiene la vitamina C, alleata fondamentale per un processo contro la cellulite. Le arance e i pompelmi rispondono con i bioflavanoidi: sostanze che aiutano la circolazione del sangue e ne riducono l’eventuale malfunzionamento che potrebbe causare gli inestetismi. E’ noto che le spremute di agrumi hanno un’azione depurativa all’interno del nostro organismo, drenano e bruciano i grassi, stimolando anche il metabolismo con un effetto snellente. Andando nello specifico, l’Arancia contiene: vitamina A – B – C – E, sali minerali. Mangiare il frutto fresco o bere una bella spremuta apporta benefici al nostro organismo in quanto le arance hanno un effetto drenante e antiossidante. Le creme a base di arancia hanno un effetto: disinfiammante, protettivo per i capillari, elasticizzante per la pelle grazie alla produzione di collagene. Eccone alcuni importantissimi. Niente paura, nessuna ricerca specifica o quasi impossibile. Si tratta di un elenco di cose che sono già nel frigorifero o negli scaffali della nostra cucina, che usiamo tutti i giorni.Dieta anticellulite: la frutta detoxLimoni, arance, pompelmo rosa, ananas, kiwi. Il limone viene facilmente assorbito dal corpo e, come ogni altro agrume, contiene la vitamina C, alleata fondamentale per un processo contro la cellulite. Le arance e i pompelmi rispondono con i bioflavanoidi: sostanze che aiutano la circolazione del sangue e ne riducono l’eventuale malfunzionamento che potrebbe causare gli inestetismi. E’ noto che le spremute di agrumi hanno un’azione depurativa all’interno del nostro organismo, drenano e bruciano i grassi, stimolando anche il metabolismo con un effetto snellente. Andando nello specifico, l’Arancia contiene: vitamina A – B – C – E, sali minerali. Mangiare il frutto fresco o bere una bella spremuta apporta benefici al nostro organismo in quanto le arance hanno un effetto drenante e antiossidante. Le creme a base di arancia hanno un effetto: disinfiammante, protettivo per i capillari, elasticizzante per la pelle grazie alla produzione di collagene. Un altro frutto fresco anticellulite è l’Ananas. Essa contiene acqua, proteine, lipidi, glucidi, vitamine (come la vitamina A, B e C), acidi organici (acido citrico, malico e ossalico) e vari microelementi come calcio, fosforo, ferro, magnesio, potassio. Il sapore caratteristico dell’Ananas è dovuto alla presenza di zuccheri uniti ad un notevole quantitativo di acido citrico. L’ananas fornisce circa 40 calorie ogni 100 g; a quello in scatola in genere viene aggiunto dello zucchero, per cui è più calorico. Tra la frutta detox per combattere la cellulite poi c’è anche il kiwi. Quanti se ne possono mangiare? I kiwi, nel rispetto delle necessità individuali, che si possono mangiare sono da 2 a 4 porzioni al giorno (soprattutto negli sportivi). Una porzione di kiwi apporta 44-132 kcal (in media 88kcal) e rientra tra gli alimenti dolci, quindi a prevalenza di carboidrati. Gli zuccheri in esso contenuti sono semplici e più precisamente composti dal fruttosio. La sua azione lassativa permette di drenare i liquidi in eccesso favorendone l’espulsione. Ecco perché mangiare i kiwi fa bene alla pelle ed è considerato uno tra i cibi anticellulite migliori in assoluto. Ecco cosa mangiare nella dieta anticellulite: menù dei 7 giorni

Lunedì: colazione con125g di yogurt magro arricchito da 1 mela tritata e 1 manciata di semi di lino. 200 ml di succo di mirtilli senza zucchero. Pranzo: insalata di rucola con 5-6 pomodori secchi, 25g di parmigiano, 100g di pollo, 2 fette di pane di lino. Cena.100g di salmone alla griglia servito con asparagi (illimitati) e 3 o 4 patate. Spuntini: 1 manciata di arachidi, 1 arancia e 125gdi formaggio a basso contenuto di grassi.

Martedì: colazione con 1 uovo bollito servito con 2 fette di pane tostato ai semi di lino e una sottile spalmata di burro a basso contenuto di grassi. 200ml di succo di mirtilli. Pranzo:100g di hummus accompagnato da verdure crude (carote, peperoni rossi, sedano) illimitate e broccolo. Cena:100g di petto di pollo alla griglia con cavolo rosso e piselli e 50g di couscous. Spuntini: 125g di yogurt a basso contenuto di grassi, 2 bastoncini di sedano accompagnati da hummus o un frutto tra quelli elencati alla fine dell’articolo. Mercoledì: colazione con smoothie composto da 200ml di latte scremato, 1 banana e 1 manciata di di semi di lino. Macedonia di frutta composta da 1 arancia, 1 pera. Pranzo: insalata di patate composta da 4-5 patate novelle, 2 coste di sedano e 1 mela tritata mescolata a un cucchiaio di maionese a basso contenuto di grassi, 50g di salmone affumicato. Cena:125g di bistecca di manzo accompagnata da verdure illimitate (come zucchine, peperoni rossi e melanzane) arrostite con un po’ di olio d’oliva e rosmarino, 150g di fagioli. Spuntini:125g di yogurt a basso contenuto di grassi o 1 arancia e 1 manciata di noci.

Giovedì: colazione con 3 biscotti di avena accompagnati da 1 banana, 2-3 manciate di lamponi o di bacche di goji, 125g di yogurt a basso contenuto di grassi.Pranzo: sandwich composto da due fette di pane di lino spalmate con una piccola quantità di maionese light e 75g di fesa di salumi magri (max. 3% di grassi), cetrioli e pomodori; 200 g di zuppa di lenticchie. Cena: frittata composta da due uova, 25g di formaggio grattugiato, asparagi e 2-3 fette di prosciutto magro tritato, da cuocere in forno. Servire con finocchi o broccoli. Spuntini:1 arancia, 1 pesca, 125g di ricotta a basso contenuto di grassi con ananas mescolata con 1 manciata di semi di lino e 1 mela. Venerdì: colazione con un frullato composto da 1 pesca, 1 pera, 2 manciate di lamponi e una spruzzata di succo di mirtilli; 125g di yogurt a basso contenuto di grassi e una manciata di semi di lino. Pranzo con 150g di patate, accompagnate da un’insalata di cavolo cappuccio crudo e carote con un cucchiaio di olio EVO. Cena con125g di pesce bianco cotto in forno con 2-3 pomodori tritati, 5-6 olive nere a fette e un po ‘di cipolla tritata; cavolfiore illimitato; 50g di formaggio a basso contenuto di grassi. Spuntini: 2 bastoncini di sedano accompagnati da hummus, 1 manciata di noci, 1 pera o 1 pesca o un altro frutto tra quelli che troverai a fine articolo.

Sabato: colazione con porridge composto da 40g di avena, latte scremato, cannella e semi di lino; 200ml di succo di mirtilli. Pranzo:100g di salmone in scatola; insalata con rucola, pere e sedano e un cucchiaio di maionese a basso contenuto di grassi. Cena con 100g di kebab di pollo e tacchino arricchito da cubetti di ananas, zucchine a fette e pepe rosso. Grigliate e servite con 50g di riso integrale. Spuntini: 2 biscotti di avena e 2 manciate di bacche di goji; 125g di yogurt a basso contenuto di grassi o ricotta e 1 arancio. Domenica: colazione con smoothie composto da 200ml di latte scremato, 2-3 manciate di bacche di goji, 1 banana, 1 manciata di semi di lino e 2 biscotti di avena sminuzzati. Pranzo con 100g di manzo magro arrosto accompagnato da o cavolo cappuccio (crudo a insalata o cotto). Cena: sandwich composto da 2 fette di pane integrale, mezzo avocado, 50g di arrosto di pollo a fette e pomodori; 200g di zuppa di pomodoro. Spuntini: 1 manciata di frutta secca + 1 arancia o una mela.