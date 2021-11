Appuntamenti

Domeniche sorridenti al teatro Badia di Ragusa

Ragusa - Un’esplosione di risate e applausi. E’ stata la caratteristica dominante la rappresentazione della compagnia I Caturru di Scicli che, domenica scorsa, al Teatro della Badia di Ragusa, in occasione della rassegna sulle “Domeniche sorridenti”, ha portato in scena “Fumo negli occhi” di Faele e Romano. Un testo sempreverde che non ha mancato di attirare l’attenzione del pubblico presente che, infatti, ha animato una serata entusiasmante e ricca di stimoli. “Era il primo spettacolo di questo genere alla Badia in occasione della ripartenza – afferma il direttore artistico Maurizio Nicastro – e devo dire che le attese sono state ripagate dall’entusiasmo degli spettatori. C’era tantissima voglia di potersi confrontare con un pizzico di normalità.E, anche noi, nel nostro piccolo, stiamo facendo la nostra parte. La compagnia sciclitana non ha tradito le attese e, anzi, ha saputo toccare le corde del più sano umorismo non tralasciando di puntare anche su qualche spunto di riflessione visto che la pièce proposta molto si adattava in questo senso. Siamo davvero contenti che sia andata così e, adesso, ci prepariamo per le prossime performance teatrali che si annunciano parimenti molto coinvolgenti e accattivanti”.

