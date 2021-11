Dieta giapponese, ecco come dimagrire da 8 kg a 11 kg in 13 giorni: Ã¨ incredibile

Salute e benessere

Dieta giapponese, ecco come dimagrire da 8 kg a 11 kg in 13 giorni: è incredibile

La dieta giapponese è una dieta incredibile che può far dimagrire da 8 kg e fino a 11 kg in 13 giorni., -11 kg in 13 giorni. La dieta giappone è un vero e proprio metodo dimagrante molto ferreo che però garantisce la perdita di peso. Questa dieta è stata sviluppata dai nutrizionisti nella clinica Yaeks, e ne esistono 3 tipi: 7 giorni, 13 giorni o 14 giorni. Noi ci concentreremo su quella dei 13 giorni perchè è la più efficace. Il regime non è in alcun modo collegato alla cucina giapponese: quindi si può stare tranquilli, non sono richiesti alimenti particolari. L'essenza della dieta giapponese è ottimizzare il metabolismo. È importante seguire il menu in modo fedele, senza cambiare i prodotti in esso stessi, né la sequenza di giorni. L'altro consiglio, e qui si torna a fare leva su quanto incide il fattore psicologico anche quando si mangia, è di cuocere ogni piatto con entusiasmo e mangiare lentamente. Per sentire veramente lo spirito del Giappone, e per mangiare sicuramente più lentamente, si può decidere anche di abbandonare le posate e scegliere di consumare i pasti con le bacchette.Dieta giapponese: metodo giapponese per perdere molti chiliUn metodo sano, che permette di perdere molti chili grazie ai cibi inseriti nel regime alimentare a basso contenuto calorico. Il corpo, mentre è sotto stress, inizia ad accelerare il metabolismo e brucia attivamente il grasso corporeo accumulato, che contribuisce alla perdita di peso. L'alimento migliore, secondo il metodo giapponese, per perdere peso è la proteina. Sì quindi a carne magra, pollame, pesce, uova e latte scremato, prodotti a base di latte acido (kefir, formaggio, ricotta). Si può cuocere a vapore, bollire o anche friggere la carne e il pesce. I carboidrati si acquisiscono dalle verdure non amidacee e dalla frutta non zuccherata, nonché dai cracker. La principale fonte di grassi è l'olio d'oliva, che può essere utilizzato per condire insalate. Una dieta ottima anche per chi ama il caffè. L'uso quotidiano di caffeina, ma anche teina se si preferisce, aiuta non solo a rallegrare la mattina, ma anche ad arricchire il corpo con utili antiossidanti. Si può bere solo caffè nero naturale che a volte può essere sostituito da tè e tisane. La "donna giapponese" infatti ha una pelle che tende a disidratarsi facilmente, quindi ogni giorno per loro è necessario bere almeno 1, 5 litri di acqua. Quindi anche per chiunque segue questa dieta.Metodo e dieta giapponese: i divietiPer 7, 13 o 14 giorni, a seconda della durata scelta della dieta, è severamente vietato utilizzare: sale, zucchero, eventuali condimenti comprese le spezie, prodotti da forno (ad eccezione di quelli indicati nel menu), prodotti affumicati, banane, uva e anche l'alcool è bandito. Il rigore nipponico è tutto dentro anche a questa dieta: se non si può fare, non si deve fare. E in no deciso stavolta è per gli spuntini. Seguendo questa dieta sono solamente 3 i pasti consentiti al giorno. Rispetto assoluto del menu. Non è possibile scambiare, in base a decisioni personali, i pranzi con le cene o il menù di un giorno al posto di un altro. L'unica cosa consentita è solo di sostituire il caffè con tè o viceversa a piacimento. Un ulteriore apporto osservando il metodo giapponese per perdere peso è un complesso di vitamine e minerali per prevenire il deterioramento delle condizioni di capelli, unghie, denti, pelle. Si consiglia di ricorrere alla dieta giapponese per la perdita di peso non più di 2-3 volte l'anno.Cosa mangiare nella dieta giapponese per dimagrire in 13 giorniLa dieta giapponese si basa su un consumo giornaliero di 1200 Kcal. Ecco gli alimenti consentiti per i 13 giorni di regime: 1 confezione di caffè (macinato o in grani), 1 confezione di Tè verde in foglie senza additivi, 20 uova di gallina, 2 kg di filetto di pesce di mare, 1 Kg di manzo a basso contenuto di grassi, 1 kg di pollo senza pelle, 0,5 lt di olio extra vergine di oliva, 2 limoni, 1 kg di frutta non zuccherata, 1 lt di succo di pomodoro, 1 lt di kefir, 2 grandi cavoli 2, 1 kg di melanzane e zucchine e 3 carote. la dieta gipponese prevede anche dei pro e dei contro, vediamo quali. Pro: Tra i vantaggi possiamo evidenziare sicuramente la stangata che questa dieta da ai liquidi in eccesso. Inoltre migliora il metabolismo per un periodo di circa due anni e brucia anche i grassi. da non tralasciare l'alta velocità in cui si perde peso. Più chili si hanno in eccesso e più facilmente si perde peso. Il corpo si abitua rapidamente al regime di questa dieta (in soli 1-2 giorni). Contro: Tre pasti al giorno e menù a basso contenuto calorico. Purtroppo il menu non specifica il valore giornaliero dell'olio vegetale, il che aumenta il rischio di superare il limite consentito e di ridurre l'efficacia della dieta. La dieta giapponese per la perdita di peso non è equilibrata. Richiede l'assunzione parallela di vitamine. Tempo limitato, inadatto per un uso a lungo termine. Non puoi seguire la dieta per più di due settimane, perché puoi interrompere i processi metabolici.Come dimagrire fino a 11 kg in 13 giorni con la dieta giapponese: menù completoPrimo giorno: Colazione: una tazza di caffè naturale appena fatto (dimentica l'istanteneo). Pranzo: 2 uova, cavolo stufato (o, se non piace, insalata di cavolo) e succo di pomodoro. Cena: 200 gr. di pesce di mare di varietà a basso contenuto di grassi (perfetto il merluzzo ad esempio) e insalata di cavolo.Secondo giorno: Colazione: caffè e un biscotto. Pranzo: 100-200 gr. di pesce fritto (o al vapore) e un'insalata di cavolo fresco. Cena: 100 gr. di vitello e un bicchiere di kefir.Terzo giorno: Colazione: un caffè. Pranzo: zucchine fritte in olio di girasole. Cena: 2 uova sode, un pezzo di vitello bollito e un'insalata di cavolo.Quarto giorno: Colazione: caffè. Pranzo: 1 uovo crudo (attenzione a comprare solo alimenti freschi), tre carote grattugiate con olio d'oliva e formaggio a pasta dura (non più di 15-20 gr.). Cena: 1 frutta (quello che vuoi, tranne ciò che vietato).Quinto giorno: Colazione: strappo alla regola e al posto del solito caffè puoi permetterti un'insalata di carote fresca con condimento di succo di limone e burro. Pranzo: 200 gr. di pesce bollito e un bicchiere di succo di pomodoro. Cena: 200gr frutta.Sesto giorno: Colazione: caffè. Pranzo: petto di pollo bollito (filetto 500 gr.), 1 carota o insalata di cavolo. Cena: 2 uova sode, carote crude grattugiate (200 grammi) mescolate con una goccia di olio d'oliva.Settima giorno: Colazione: solo tè verde. Pranzo: 100-200 gr. di bollito di vitello e il tuo frutto preferito non dolce. Cena: puoi scegliere tra le opzioni proposte per i giorni precedenti (tranne per il 3° giorno).Ottavo giorno:Colazione: tè verde. Pranzo: 400-500 gr. filetto di pollo bollito e insalata da cavoli o carote. Cena: due uova sode e carote grattugiate con condimento succo di limone + olio d'oliva (200 g.).Nono giorno: Colazione: un'insalata di carote fresca con un paio di gocce di succo di limone Pranzo: 500 gr. di pesce bollito più un bicchiere di succo di pomodoro. Cena: mangia qualsiasi frutto che ti piace.Decimo giorno: Colazione: caffè. Pranzo: un uovo crudo, un'insalata di tre carote bollite aromatizzata con burro e una fetta di formaggio duro. Cena: solo frutta non zuccherata.Undicesimo giorno: Colazione: caffè e 2 biscotti. Pranzo: zucchine fritte. Cena: 2 uova, 200 gr. di manzo, e un'insalata di cavolo.Dodicesimo giorno: Colazione: caffè. Pranzo: pesce fritto e un'insalata di cavolo. Cena: un pezzo di manzo bollito (circa 200 gr) e un bicchiere di kefir.Tredicesimo giorno: Colazione: caffè. Pranzo: due uova sode, un'insalata di carote e cavolo e un bicchiere di succo di pomodoro. Cena: pesce fritto o bollito (200 gr.).Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomadiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista. La dieta giapponesene così come le altre diete nonpersonalizzate da un nutrizionista non possono essere seguite da chi soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete.

Primo giorno: Colazione: una tazza di caffè naturale appena fatto (dimentica l'istanteneo). Pranzo: 2 uova, cavolo stufato (o, se non piace, insalata di cavolo) e succo di pomodoro. Cena: 200 gr. di pesce di mare di varietà a basso contenuto di grassi (perfetto il merluzzo ad esempio) e insalata di cavolo.

Secondo giorno: Colazione: caffè e un biscotto. Pranzo: 100-200 gr. di pesce fritto (o al vapore) e un'insalata di cavolo fresco. Cena: 100 gr. di vitello e un bicchiere di kefir.

Terzo giorno: Colazione: un caffè. Pranzo: zucchine fritte in olio di girasole. Cena: 2 uova sode, un pezzo di vitello bollito e un'insalata di cavolo.

Quarto giorno: Colazione: caffè. Pranzo: 1 uovo crudo (attenzione a comprare solo alimenti freschi), tre carote grattugiate con olio d'oliva e formaggio a pasta dura (non più di 15-20 gr.). Cena: 1 frutta (quello che vuoi, tranne ciò che vietato). Quinto giorno: Colazione: strappo alla regola e al posto del solito caffè puoi permetterti un'insalata di carote fresca con condimento di succo di limone e burro. Pranzo: 200 gr. di pesce bollito e un bicchiere di succo di pomodoro. Cena: 200gr frutta.

Sesto giorno: Colazione: caffè. Pranzo: petto di pollo bollito (filetto 500 gr.), 1 carota o insalata di cavolo. Cena: 2 uova sode, carote crude grattugiate (200 grammi) mescolate con una goccia di olio d'oliva.

Settima giorno: Colazione: solo tè verde. Pranzo: 100-200 gr. di bollito di vitello e il tuo frutto preferito non dolce. Cena: puoi scegliere tra le opzioni proposte per i giorni precedenti (tranne per il 3° giorno).

Ottavo giorno:Colazione: tè verde. Pranzo: 400-500 gr. filetto di pollo bollito e insalata da cavoli o carote. Cena: due uova sode e carote grattugiate con condimento succo di limone + olio d'oliva (200 g.). Nono giorno: Colazione: un'insalata di carote fresca con un paio di gocce di succo di limone Pranzo: 500 gr. di pesce bollito più un bicchiere di succo di pomodoro. Cena: mangia qualsiasi frutto che ti piace.

Decimo giorno: Colazione: caffè. Pranzo: un uovo crudo, un'insalata di tre carote bollite aromatizzata con burro e una fetta di formaggio duro. Cena: solo frutta non zuccherata.

Undicesimo giorno: Colazione: caffè e 2 biscotti. Pranzo: zucchine fritte. Cena: 2 uova, 200 gr. di manzo, e un'insalata di cavolo.

Dodicesimo giorno: Colazione: caffè. Pranzo: pesce fritto e un'insalata di cavolo. Cena: un pezzo di manzo bollito (circa 200 gr) e un bicchiere di kefir.

Tredicesimo giorno: Colazione: caffè. Pranzo: due uova sode, un'insalata di carote e cavolo e un bicchiere di succo di pomodoro. Cena: pesce fritto o bollito (200 gr.).Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomadiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista. La dieta giapponesene così come le altre diete nonpersonalizzate da un nutrizionista non possono essere seguite da chi soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete.