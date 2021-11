Rimedi naturali

5 tisane contro il meteorismo

Non tutti sanno che contro il meteorismo si possono consumare 5 tisane come rimedio naturale per ridurre i gas a livello intestinale e la flatulenza. Il meteorismo, la flatulenza, (scorregge) ed il gonfiore addominale sono dei disturbi gastrointestinali provocati dall’accumulo di gas a livello dell’intestino o nello stomaco. Il gas che non viene eliminato tramite la flatulenza può provocare un rigonfiamento dell’addome. Parlando di flatulenza, si indica una condizione patologica di formazione ed emissione di gas intestinali dovuta ad uno squilibrio batterico, con particolare riferimento ai germi di tipo putrefattivi e fermentativo. Come alleviare il problema grazie ai rimedi naturali? Ecco 5 tisane contro il meteorismo e come si preparano

Tisana all’anice: Quella che vi presentiamo è senz’altro una delle bevande più comuni per eliminare i gas intestinali, dal momento che riduce l’infiammazione e migliora la digestione.

Tisana all'anica: ingredienti

1 cucchiaio di semi di anice (15 g)

1 tazza d’acqua (250 ml)

Preparazione: Scaldare l'acqua fino a farla bollire e aggiungere i semi di anice. Dopo la bollitura, spegnere il fuoco e lasciare raffreddare per 12 minuti circa. Bere una tazza dopo ogni pasto.

Tisana alla menta

La menta è un’erba storicamente usata per numerosi problemi di salute, compresi quelli dell’apparato digerente. Il mentolo in essa contenuto gioca un ruolo fondamentale per accelerare il flusso dei succhi gastrici e attivare la bile. La menta è senz’altro una delle migliori erbe officinali per trattare i problemi digestivi, compresa l’aerofagia.

Ingredienti: 1 cucchiaio di foglie di menta (15 g), mezzo litro d’acqua,

Preparazione: mettere a bollire l’acqua con le foglie di menta e lasciare in infusione per alcuni minuti. Lasciare raffreddare per 12 minuti e poi filtrare. La tisana va bevuta 2 volte al giorno, una a digiuno e l’altra prima di andare a dormire. Tisana alla camomilla

La camomilla è uno dei fiori più noti e utilizzati dalla medicina popolare. Bere camomilla è un metodo molto efficace per attenuare molti disturbi digestivi, come l’indigestione e i gas intestinali. Tra le proprietà più importanti della camomilla troviamo il suo potere carminativo, capace di eliminare i gas intestinali sgonfiando l’addome e donando un sollievo immediato.

Ingredienti: 1 cucchiaio di fiori di camomilla (15 g), 1 tazza d’acqua (250 ml)

Preparazione: Versare l’acqua e i fiori di camomilla in un pentolino e scaldare. Una volta in ebollizione, spegnere il fuoco e lasciare riposare per 12 minuti. Bere una tazza di tisana tutti i giorni per una settimana. Tisana ai semi di finocchio

Il finocchio è un ortaggio molto simile al sedano, ma dal sapore simile a quello dell’anice. Viene usato fin dall’antichità per trattare un’ampia gamma di disturbi, tra i quali quelli di natura intestinale. Grazie all’elevato contenuto di vitamina C, il finocchio riduce la flora batterica intestinale favorendo la digestione e l’eliminazione dei gas. Oltretutto, l’istidina (un aminoacido in esso contenuto) stimola la produzione dei succhi gastrici, migliorando la digestione di determinati nutrienti, per esempio i grassi.