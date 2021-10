Politica

Ragusa, le segnalazioni della settimana

Ragusa - Ma non solo di bagni inefficienti o mancanti a Ragusa Ibla parlano le segnalazioni di questa settimana delle forze di opposizione. L’infaticabile Sergio Firirncieli, capogruppo pentastellato, ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica e dell’amministrazione cittadina il pericolo che “i 28 anziani ospitati nell’opera pia Lupis di Ragusa rischiano lo sfratto” e spiega “la vicenda è paradossale visto e considerato che tutto sarebbe destinato a consumarsi in quanto il 31 ottobre scade l’attività della cooperativa che garantisce i servizi igienico-sanitari che diventano essenziali per assicurare la continuità operativa della struttura.La proroga sarebbe dovuta arrivare dal consiglio di amministrazione che, però, al momento risulta essere decaduto e quindi non c’è una figura operativa che possa assumere decisioni nel senso auspicato. Chiediamo l’intervento del sindaco e dell’amministrazione comunale, sapendo, tra l’altro, che il nostro Comune esprime un proprio rappresentante in seno al cda. Riteniamo che l’istituzione Comune debba curarsi di quello che accade a 28 cittadini che, da un momento all’altro, rischiano di essere portati fuori dall’opera pia con tutti i problemi molto seri che ciò potrebbe comportare”. Poi Sergio Firrincieli conclude “in aula ci ha risposto l’assessore ai Servizi sociali, Luigi Rabito, spiegandoci che l’Amministrazione comunale si è attivata per sollecitare la Regione alla nomina del cda. Nomina che dovrebbe essere effettuata in queste ore. Resta il fatto che ci troviamo sul filo del rasoio e che è necessario individuare un percorso il più possibile produttivo per salvaguardare queste persone.E’ inammissibile anche solo pensare che anziani così fragili possano essere sfrattati. Ci auguriamo che le risposte possano arrivare in tempi brevissimi”. Di un importante sito archeologico si occupa invece la segnalazione del circolo di Ragusa di Fratelli d'Italia che, a proposito di un video social del sindaco Cassì in cui annuncia l’inizio dei lavori di riqualificazione nel sito archeologico del riparo sotto roccia di contrada Fontana nuova, nelle campagne iblee, commenta “tre anni per dar seguito a una segnalazione. Quanto tempo per tutto il resto?”. Dal locale circolo del partito della Meloni spiegano “abbiamo appreso dalla pagina Facebook del sindaco Cassì che da qualche giorno sono iniziati i lavori di recupero del sentiero che conduce al “Riparo sotto roccia”, in contrada Fontana Nuova, che rappresenta un sito archeologico di straordinaria importanza perché è uno dei più antichi insediamenti umani d’Europa. Già il 15 novembre 2018 il circolo cittadino di Fratelli d’Italia aveva segnalato all’Amministrazione comunale lo stato di degrado in cui si trovava questa importante area: ebbene, ci sono voluti tre anni perché si muovesse qualcosa e perché si desse seguito ad una nostra segnalazione che, a quanto pare, era più che fondata, se si considera la risonanza mediatica che il sindaco ha ritenuto di attribuire a questi lavori di recupero”.Poi aggiunge “se, da una parte, accogliamo con soddisfazione la notizia, siamo costretti a evidenziare che i tempi di reazione di questa amministrazione, rispetto ai problemi che le vengono segnalati, sono piuttosto biblici” ed assicura “Fratelli d’Italia continuerà a svolgere a Ragusa la propria attività propositiva e di stimolo nei confronti dell’amministrazione al fine di migliorare la nostra città, ma di questo passo, purtroppo, da qui in avanti non ci sarà più possibilità di vedere risolta nessun’altra segnalazione: se ci vogliono tre anni per intervenire per il decoro di una via d’accesso a un sito archeologico, non vogliamo neanche immaginare quanto tempo si dovrebbe attendere per vedere risolti i problemi che riguardano la fornitura idrica in città, la gestione della raccolta differenziata, la sicurezza, il randagismo. Senza considerare che tra tre anni non si sa chi sarà in carica…”. (da.di.)

