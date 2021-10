Attualità

Emergenza maltempo cessata a Scicli, il sindaco riapre scuole cimitero

Scicli - Il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, annuncia la cessata emergenza per il maltempo a Scicli. e domani 30 ottobre riapre le scuole e il cimitero.Sulla base del bollettino odierno del Dipartimento della Protezione Civile Regionale. Considerato che il Dipartimento della Protezione Civile Regionale ha comunicato nel pomeriggio di oggi che la previsione meteo per la provincia di Ragusa prevede, per la giornata di domani 30 ottobre 2021, il passaggio da zona rossa a zona arancione, il Sindaco Enzo Giannone ha disposto la cessazione degli effetti della propria ordinanza n. 285 del 28/10/2021 e pertanto da domani 30 ottobre riapriranno le scuole di ogni ordine e grado e il Cimitero comunale.Inoltre cessano la propria efficacia le seguenti disposizioni:la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali;la chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici e privati;la chiusura di tutti i giardini e parchi Comunali.

