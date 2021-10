Attualità

29 ottobre, scuole chiuse nel ragusano e in Sicilia orientale: ecco in quali Comuni

Ragusa - Scuole chiuse in molti Comuni della Sicilia orientale per domani 29 ottobr per l'allerta rosa della Protezione Civile e l'arrivo del ciclone Apollo. Ecco in quali Comuni di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina, saranno chiuse le scuole domani 29 ottobreScuole chiuse in provincia di Ragusa: ecco i ComuniRagusa, Modica, Scicli, Vittoria, Ispica, Chiaramonte Gulfi, Acate, Monterosso Almo e Pozzallo.Scuole chiuse in provincia di Messina: ecco i ComuniMessina, Taormina, Giardini Naxos, Letojanni, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Limina, Furci Siculo, Roccalumera, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Alì, Itala, Scaletta Zanclea, Gaggi, Malvagna, San Piero Patti, Milazzo, Spadafora, Venetico, Motta Camastra, Francavilla di Sicilia, Malvagna, Mojo Alcantara, Santa Domenica Vittoria e Roccella Valdemone.Scuole chiuse in provincia di Siracusa: ecco i ComuniSiracusa, Noto, Floridia, Solarino, Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, SortinoScuole chiuse in provincia di Catania: ecco i ComuniAci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Militello Val di Catania, Milo, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Sant’Agata Li Battiati, Sant’Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Vizzini, Zafferana EtneaIn molti Comuni sono stati chiusi gli uffici comunali e regionali.

