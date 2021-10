Dieta della frutta per dimagrire 1 kg al giorno: menÃ¹ settimanale

Salute e benessere

Dieta della frutta per dimagrire 1 kg al giorno: menù settimanale

La dieta della frutta può far dimagrire velocemente in una settimana. C’è chi sostiene che si può perdere fino a 1 kg al giorno. La dieta della frutta è un regime dimagrante particolare che si basa sul consumo della frutta e che non è adatto a tutti. Prima di cominciare la dieta della frutta è raccomandato chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista. La dieta della frutta è una dieta dimagrante, ricca di vitamine caratterizzata da proprietà disintossicanti. Spesso la dieta della frutta viene seguita per liberare l'organismo da tossine e drenare i liquidi. Ma vediamo quale frutta sceglie per dimagrire velocemente e cosa mangiare ogni giorno per perdere peso rapidamente.Dieta della frutta: cosa mangiare ogni giorno in un esempio settimanaleLunedì: Colazione: una mela o 2 kiwi o 1 pesca. Uno yogurt magro. Un tè.Pranzo: 80 g riso bollito con mais e pomodori. Merenda: Un tè. 2 fette di ananas. Cena: prosciutto crudo con 2 fette melone. 2 patate lesse. 1 kiwi.Martedì: Colazione: una mela o 2 kiwi o 1 pesca. Uno yogurt magro. Un tè. Spuntino: una spremuta d’arancia o una banana o una coppa di ciliegie. Pranzo: 110 g gnocchi di patate con sugo. Merenda: una pesca. Un tè. Cena: un merluzzo al vapore con un filo d’olio e limone. Verdure lesse senza patate. Una fetta di anguria.Mercoledì: Colazione: sempre uguale. Pranzo: 100 g pasta in bianco con un filo di olio. Una granita di frutta. Merenda: Un tè, Una mela. Cena: Una mozzarella piccola con pomodoro. Una coppetta di fragole con un cucchiaino di zucchero e limone. Giovedì: Colazione: sempre uguale. Pranzo: Una banana. Prosciutto crudo con 2 fette biscottate. Merenda: un tè. 8 fragole. Cena: 80 g farfalle con piselli e funghi. Insalata di carote. Una pallina di gelato di soia.Venerdì: Colazione: sempre uguale. Pranzo: 80 g riso con ricotta. 4 nespole. Merenda: Un tè. 2 fettine melone. Cena: Una fettina di petto di pollo ai ferri. 50 gr riso in bianco. Un grappolo d’uva.Sabato: Colazione: sempre uguale. Pranzo: 80 g riso al latte con cannella. Insalata mista. Merenda: Un tè. Una pesca. Cena: Merluzzo al vapore con olio e limone. Un sorbetto.Domenica: Colazione: sempre uguale. Pranzo: bresaola con 2 fettine di melone. 2 fette biscottate. Una pallina di gelato alla frutta. Merenda: Un tè. Una coppetta frutti di bosco. Cena: 80 g di riso con ricotta. Macedonia di frutta con limone e zucchero. La domenica libera.

La dieta della frutta può far dimagrire velocemente in una settimana. C’è chi sostiene che si può perdere fino a 1 kg al giorno. La dieta della frutta è un regime dimagrante particolare che si basa sul consumo della frutta e che non è adatto a tutti. Prima di cominciare la dieta della frutta è raccomandato chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista. La dieta della frutta è una dieta dimagrante, ricca di vitamine caratterizzata da proprietà disintossicanti. Spesso la dieta della frutta viene seguita per liberare l'organismo da tossine e drenare i liquidi. Ma vediamo quale frutta sceglie per dimagrire velocemente e cosa mangiare ogni giorno per perdere peso rapidamente. Dieta della frutta: cosa mangiare ogni giorno in un esempio settimanale

Lunedì: Colazione: una mela o 2 kiwi o 1 pesca. Uno yogurt magro. Un tè.Pranzo: 80 g riso bollito con mais e pomodori. Merenda: Un tè. 2 fette di ananas. Cena: prosciutto crudo con 2 fette melone. 2 patate lesse. 1 kiwi.

Martedì: Colazione: una mela o 2 kiwi o 1 pesca. Uno yogurt magro. Un tè. Spuntino: una spremuta d’arancia o una banana o una coppa di ciliegie. Pranzo: 110 g gnocchi di patate con sugo. Merenda: una pesca. Un tè. Cena: un merluzzo al vapore con un filo d’olio e limone. Verdure lesse senza patate. Una fetta di anguria.

Mercoledì: Colazione: sempre uguale. Pranzo: 100 g pasta in bianco con un filo di olio. Una granita di frutta. Merenda: Un tè, Una mela. Cena: Una mozzarella piccola con pomodoro. Una coppetta di fragole con un cucchiaino di zucchero e limone.

Giovedì: Colazione: sempre uguale. Pranzo: Una banana. Prosciutto crudo con 2 fette biscottate. Merenda: un tè. 8 fragole. Cena: 80 g farfalle con piselli e funghi. Insalata di carote. Una pallina di gelato di soia. Lunedì: Colazione: una mela o 2 kiwi o 1 pesca. Uno yogurt magro. Un tè.Pranzo: 80 g riso bollito con mais e pomodori. Merenda: Un tè. 2 fette di ananas. Cena: prosciutto crudo con 2 fette melone. 2 patate lesse. 1 kiwi.Martedì: Colazione: una mela o 2 kiwi o 1 pesca. Uno yogurt magro. Un tè. Spuntino: una spremuta d’arancia o una banana o una coppa di ciliegie. Pranzo: 110 g gnocchi di patate con sugo. Merenda: una pesca. Un tè. Cena: un merluzzo al vapore con un filo d’olio e limone. Verdure lesse senza patate. Una fetta di anguria.Mercoledì: Colazione: sempre uguale. Pranzo: 100 g pasta in bianco con un filo di olio. Una granita di frutta. Merenda: Un tè, Una mela. Cena: Una mozzarella piccola con pomodoro. Una coppetta di fragole con un cucchiaino di zucchero e limone.Giovedì: Colazione: sempre uguale. Pranzo: Una banana. Prosciutto crudo con 2 fette biscottate. Merenda: un tè. 8 fragole. Cena: 80 g farfalle con piselli e funghi. Insalata di carote. Una pallina di gelato di soia. Venerdì: Colazione: sempre uguale. Pranzo: 80 g riso con ricotta. 4 nespole. Merenda: Un tè. 2 fettine melone. Cena: Una fettina di petto di pollo ai ferri. 50 gr riso in bianco. Un grappolo d’uva.

Sabato: Colazione: sempre uguale. Pranzo: 80 g riso al latte con cannella. Insalata mista. Merenda: Un tè. Una pesca. Cena: Merluzzo al vapore con olio e limone. Un sorbetto.

Domenica: Colazione: sempre uguale. Pranzo: bresaola con 2 fettine di melone. 2 fette biscottate. Una pallina di gelato alla frutta. Merenda: Un tè. Una coppetta frutti di bosco. Cena: 80 g di riso con ricotta. Macedonia di frutta con limone e zucchero. La domenica libera.