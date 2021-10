Sindaco di Comiso: coro di solidarietà anche dalle forze sindacali e imprenditoriali

Attualità

Comiso - Anche le forze sindacali ed imprenditoriali iblee sono scese massicciamente in campo per portare solidarietà e sostegnoo a Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso. Il segretario provinciale FP-CGIL Ragusa, Nunzio Fernandez dichiara “la scrivente O.S. unitamente alla componente RSU del Comune di Comiso, esprime solidarietà e vicinanza al Sindaco di Comiso, che in queste ore è stata fatta segno ad opera di ignoti, di un attacco feroce espresso nelle frasi ingiuriose e minacce di morte verso il primo cittadino. Un gesto a dir poco inqualificabile, attraverso il quale si tenta di bloccare un legittimo procedimento amministrativo/finanziario, che tra l’altro rientra tra le normali funzioni di ogni responsabile amministratore.Non osiamo pensare quale può essere l’approccio demenziale di questi soggetti, nella qualità di utenti, verso gli uffici comunali competenti e siamo davvero preoccupati per le minacce fatte al Sindaco, che offendono nel profondo l’intera comunità Comisana. Siamo certi che il Sindaco non si farà intimidire dal taglio criminale espresso nella lettera, pensiamo piuttosto che dopo queste minacce il Sindaco agirà con maggiore determinazione, pensiamo anche che questi soggetti, nulla hanno a che fare con la società civile, preferendo al confronto l’agire vigliaccamente dietro l’anonimato.Auspichiamo che i responsabili di questo vile gesto siano presto individuati e adeguatamente sanzionati. Auguriamo il non ripetersi di simili episodi, rinnovando sin d’ora ogni appoggio e solidarietà al Sindaco per la sua battaglia di legittimità ed equità. La Cisl Fp Rgusa Siracusa, unitamente al proprio direttivo aziendale e ai componenti Rsu Cisl di Comiso, esprime la massima solidarietà al sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, per l’incommentabile atto intimidatorio di cui è stata fatta oggetto.“La nostra organizzazione sindacale – dichiara il segretario generale Daniele Passanisi – stigmatizza e prende le distanze da questo e da qualunque atto finalizzato ad inibire l’azione amministrativa. Ci sono luoghi, momenti e situazioni, in cui si può affrontare il confronto. Ma non è certo quello dell’anonimato e dell’attacco vile intimidatorio”. E il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, dopo avere appreso delle minacce di morte rivolte al primo cittadino di Comiso, afferma “il sistema Confcommercio della provincia di Ragusa esprime solidarietà al sindaco di Comiso Schembari per le minacce di morte ricevute”. Quindi Manenti ribadisce “a nome mio personale e dell’intero sistema Confcommercio ibleo esprimo vicinanza e solidarietà al sindaco di Comiso Maria Rita Schembari. No ad atti inqualificabili e indegni da condannare senza se e senza ma e che non ricalcano per nulla la grande tradizione democratica di una città come quella casmenea oltre al pensiero dei suoi cittadini. Assieme al presidente sezionale Confcommercio, Orazio Nannaro vogliamo esprimere tutta la nostra attenzione nei confronti di una valida rappresentante delle istituzioni che ha sempre costituito un ottimo punto di riferimento per la nostra politica sindacale. Comiso e i comisani nulla hanno a che vedere con questo esecrabile episodio”.E l’amministratore delegato di Soaco, società di gestione dell’aeroporto di Comiso, Rosario Dibennardo, a nome di tutto il consiglio di amministrazione, aggiunge “al sindaco di Comiso Maria Rita Schembari esprimiamo tutta la nostra solidarietà e a tutto il territorio diciamo: è indispensabile fare rete a difesa della legalità. Chiunque sia impegnato in prima linea, assumendosi ogni giorno delicate responsabilità per il territorio e i cittadini che amministra può essere chiamato a confrontarsi su ogni scelta democraticamente e dialetticamente in molte sedi, ma non può per alcuna ragione diventare bersaglio di minacce così gravi. È importante che in questo momento tutte le istituzioni e le realtà che operano nello stesso territorio facciano fronte comune per rendere chiaro che non ci sono spazi di tolleranza nei confronti di atteggiamenti violenti, pericolosi per la convivenza civica”. (da.di.)

