Maltempo, allerta rossa oggi a Modica: domani scuole aperte

Modica – Scuole aperte domani, 25 ottobre, a Modica. Lo conferma il sindaco Ignazio Abbate che abbiamo contattato telefonicamente dopo l’annuncio dell’allerta meteo rossa della Protezione Civile della Sicilia per Modica e per tutto il territorio della provincia di Ragusa. “Al momento – ha detto il sindaco di Modica, Ignazio Abbate - non abbiamo emesso nessuna disposizione che prevede la chiusura delle scuole per domani 25 ottobre, anche se è prevista abbondante pioggia. Il forte maltempo secondo l’annuncio della protezione Civile dovrebbe arrivare stasera e dovrebbe interessare il nostro territorio nella notte. Per domani la situazione meteo dovrebbe essere migliore e quindi per il momento non abbiamo deciso la chiusura delle scuole". Al momento anche i sindaci degli altri Comuni della provincia di Ragusa non hanno disposto nessuna chiusura delle scuole per domani, 25 ottobre. Protezione Civile Comunale ModicaIl sindaco di Modica ha annunciato che sono stati già attivati i presidi di protezione Civile comunale per il rischio idrogeologico atteso per le prossime ore. L’Amministrazione comunale di Modica nei giorni scorsi ha anche tenuto una riunione straordinaria del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile in vista delle avverse previsioni meteo di questi giorni e della stagione invernale, facendo un check up completo di uomini, attrezzature e mezzi.

