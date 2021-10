Cronaca

E' Francesco Occhipinti il muratore morto a Comiso: caduto dal secondo piano

Comiso – E’ Francesco Occhipinti di 66 anni, l’uomo morto stamattina dopo esser caduto dal secondo piano di una abitazione in via Diaz a Comiso. Il 66enne, un muratore, stava eseguendo dei lavori vicino al balcone del terrazzino della casa quando per cause ancora in corso di accertamento è precipitato giù. Da una prima ipotesi si pensa che l’uomo si è sporto dal balcone per ripulire una cassetta metallica (metano o altro) che è stata trovata aperta e si trova nella parete della casa proprio nel punto da dove è caduto l’uomo. La cassetta era piena di guano di piccioni e probabilmente il 66enne voleva ripulirla. Nonostante il tempestivo intervento del personale dell’ambulanza del 118 per il 66enne non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il medico legale, Giuseppe Algieri, mentre il magistrato di turno, Martina Dall’Amico, è stata informata dei fatti. Presente anche il personale dello Spresal.

