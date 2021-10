Attualità

Marcello Santo Cannata, rinviati i funerali: salma sequestrata

Modica - Sono stati rinviati a data da destinarsi i funerali di Marcello Santo Cannata, l’imprenditore 50enne modicano morto all’ospedale Maggiore di Modica dove era ricoverato a seguito di un intervento chirurgico a cui era stato sottoposto in urgenza. I funerali erano stati programmati per oggi, venerdì 22 ottobre, nella chiesa di Sant’Elena a Modica ma i carabinieri hanno sequestrato la salma, su delega della procura della Repubblica di Ragusa, per eseguire l’autopsia e verificare la causa del decesso.

