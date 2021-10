Comune Ragusa aderisce a campagna Io non rischio: rischio sismico e maremoto

Attualità

Ragusa - Il Comune di Ragusa aderisce con i suoi volontari della Protezione Civile alla Campagna nazionale “Io non rischio”. Torna anche quest’anno l’iniziativa “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Domenica 24 ottobre il volontariato di Protezione Civile, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica saranno ancora una volta insieme per diffondere la cultura della prevenzione e le buone pratiche di protezione civile per sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. Anche il Comune di Ragusa, attraverso il proprio Gruppo Volontari di Protezione Civile, partecipa per il settimo anno consecutivo a questa Campagna NazionaleI volontari comunicatori di Protezione Civile del Comune infatti, alle ore 11 di domenica 24 ottobre, a Marina di Ragusa in Piazza Duca degli Abruzzi, incontreranno i cittadini con l’obiettivo di far conoscere le buone pratiche di Protezione Civile, da adottare in caso di terremoto, alluvione, maremoto, promuovendo la diffusione di alcuni semplici accorgimenti utili alla prevenzione di questi rischi. “La protezione civile di Ragusa è sempre in prima linea anche per la campagna “Io Non Rischio”- dichiara l’assessore alla protezione civile Giovanni Iacono - perché siamo convinti che attraverso la conoscenza, la consapevolezza e le buone norme di comportamento, si possono ridurre gli effetti negativi sulle persone e sul contesto ambientale delle calamità naturali come il terremoto, l’alluvione, il maremoto.Con l’evento in programma a Marina di Ragusa vogliamo, veicolare la cultura della prevenzione dei rischi con lo slogan “Io non rischio” ed invito quindi i cittadini a partecipare e a farsi coinvolgere”.

