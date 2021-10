Italia

Bonus da 500 euro per genitori con figli disabili: a chi spetta e come averlo Bonus da 500 euro per genitori con figli disabili: a chi spetta e come averlo

Un bonus per genitori con figli disabili fino a 500 euro si potrà richiedere avendo determinati requisiti. Ma vediamo a chi spetta il bonus figli disabili fino a 500 euro, a chi spetta e come averlo. Bonus figli disabili: cos’è? Si tratta di un contributo che arriva fino a 500 euro mensili ed è destinato a quei genitori soli che, disoccupati o monoreddito, hanno a carico figli disabili. L’importo del beneficio varia in base al numero di figli disabili a carico e può arrivare fino ad un massimo di 500 euro mensili riconosciuti nel triennio 2021-2023. Il bonus in questione spetta a tutti i genitori soli, sia padre che madre, che risultano essere: disoccupati, o privi di reddito o con redditi che si collocano nella no tax area (8145 euro annui per i dipendenti, 4800 euro annui per gli autonomi); monoreddito, ovvero che ricavano il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa propria.Il nucleo familiare deve essere monoparentale, ovvero composto da uno solo dei due genitori e da figli di cui almeno uno disabile, minorenne o maggiorenne. E’ poi, necessario, che il genitore richiedente sia residente in Italia e abbia un ISEE valido che non sia superiore ai 3mila euro. Il concetto di disabilità in cosa consiste: il decreto per il concetto di disabilità rinvia a quelli che sono i criteri ISEE di individuazione prevendendo 3 classi di invalidità e nello specifico: media per individui cui è stata riconosciuta una invalidità compresa tra il 67 ed il 99%; media in cui rientrano gli inabili (invalidità 100%; grave in cui si collocano coloro cui è stata riconosciuta indennità di accompagnamento. Per i minori, cui non è riconosciuta la percentuale nell’invalidità civile, l’individuazione della classe di appartenenza viene rilevata con la capacità di svolgere i compiti propri dell’età.Bonus genitori con figli diabili: a quanto ammonta il beneficio?Come abbiamo detto il bonus arriva ad un massimo di 500 euro mensili, riconosciuti, però, solo a coloro che hanno a carico tre o più figli disabili. Per chi ha un solo figlio disabile spettano 150 euro al mese mentre sono riconosciuti 300 euro al mese a coloro che hanno a carico due figli disabili.

Un bonus per genitori con figli disabili fino a 500 euro si potrà richiedere avendo determinati requisiti. Ma vediamo a chi spetta il bonus figli disabili fino a 500 euro, a chi spetta e come averlo. Bonus figli disabili: cos’è? Si tratta di un contributo che arriva fino a 500 euro mensili ed è destinato a quei genitori soli che, disoccupati o monoreddito, hanno a carico figli disabili. L’importo del beneficio varia in base al numero di figli disabili a carico e può arrivare fino ad un massimo di 500 euro mensili riconosciuti nel triennio 2021-2023. Il bonus in questione spetta a tutti i genitori soli, sia padre che madre, che risultano essere: disoccupati, o privi di reddito o con redditi che si collocano nella no tax area (8145 euro annui per i dipendenti, 4800 euro annui per gli autonomi); monoreddito, ovvero che ricavano il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa propria. Il nucleo familiare deve essere monoparentale, ovvero composto da uno solo dei due genitori e da figli di cui almeno uno disabile, minorenne o maggiorenne. E’ poi, necessario, che il genitore richiedente sia residente in Italia e abbia un ISEE valido che non sia superiore ai 3mila euro. Il concetto di disabilità in cosa consiste: il decreto per il concetto di disabilità rinvia a quelli che sono i criteri ISEE di individuazione prevendendo 3 classi di invalidità e nello specifico: media per individui cui è stata riconosciuta una invalidità compresa tra il 67 ed il 99%; media in cui rientrano gli inabili (invalidità 100%; grave in cui si collocano coloro cui è stata riconosciuta indennità di accompagnamento. Per i minori, cui non è riconosciuta la percentuale nell’invalidità civile, l’individuazione della classe di appartenenza viene rilevata con la capacità di svolgere i compiti propri dell’età. Bonus genitori con figli diabili: a quanto ammonta il beneficio?

Come abbiamo detto il bonus arriva ad un massimo di 500 euro mensili, riconosciuti, però, solo a coloro che hanno a carico tre o più figli disabili. Per chi ha un solo figlio disabile spettano 150 euro al mese mentre sono riconosciuti 300 euro al mese a coloro che hanno a carico due figli disabili.