Incidente Pozzallo, modicana di 47 anni trasferita in elisoccorso

Pozzallo – E’ stata trasferita in elisoccorso a Catania la donna, una 47enne di Modica, conducente del Suv Mitsubishi coinvolto nell’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle ore 14, nella zona industriale Asi a Pozzallo. La donna che viaggiava a bordo del Suv per cause in corso di accertamento si è scontrata contro una moto di grossa cilindrata, una Yamaha, guidata dal 25enne modicano Carmelo Vicari morto sul colpo. Per i rilievi dell’incidente e la ricostruzione dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale di Modica. Il 25enne di Modica, lascia due figli piccoli e la moglie. Il magistrato ha disposto il trasferimento della salma del giovane all'obitorio dell'ospedale Maggiore di Modica.

