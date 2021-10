Cronaca

Incidente Pozzallo: muore Carmelo Vicari di 26 anni Incidente Pozzallo: muore Carmelo Vicari di 26 anni

Pozzallo - E’ Carmelo Vicari, modicano di 26 anni, il giovane morto nell’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio intorno alle ore 14 nella zona industriale Asi Modica Pozzallo. Il giovane viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata, una Yamaha, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con un Suv Mitsubishi, guidato da una donna modicana di 47 anni. Quest'ultima è stata trasportata in elisoccorso al Trauma Center dell'ospedale di Catania. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 e subito dopo l'elisoccorso ma per il giovane non c'è stato nulla da fare, è deceduto per le gravi lesioni riportate nell'incidente. Il 26enne modicano lavorava nella nota azienda Avimecc ed aveva finito da poco il proprio turno di lavoro nell'azienda. Carmelo lascia due figli piccoli e la moglie. Sul posto per i rilievi del terribile incidente è intervenuta la Polizia Locale di Modica e i carabinieri.

Pozzallo - E’ Carmelo Vicari, modicano di 26 anni, il giovane morto nell’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio intorno alle ore 14 nella zona industriale Asi Modica Pozzallo. Il giovane viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata, una Yamaha, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con un Suv Mitsubishi, guidato da una donna modicana di 47 anni. Quest'ultima è stata trasportata in elisoccorso al Trauma Center dell'ospedale di Catania. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 e subito dopo l'elisoccorso ma per il giovane non c'è stato nulla da fare, è deceduto per le gravi lesioni riportate nell'incidente. Il 26enne modicano lavorava nella nota azienda Avimecc ed aveva finito da poco il proprio turno di lavoro nell'azienda. Carmelo lascia due figli piccoli e la moglie. Sul posto per i rilievi del terribile incidente è intervenuta la Polizia Locale di Modica e i carabinieri.