Dieta sgonfiante dimagrante di ottobre: cosa mangiare in un menÃ¹

La dieta sgonfiante dimagrante di ottobre è facile da seguire. La dieta sgonfiante dimagrante di ottobre si basa sul conasumo di alcuni alimenti semplice che aiutano a perdere peso, vediamo quali in un esempio di menù. La dieta sgonfiante dimagrante aiuta a liberarsi dai liquidi in eccesso. Una dieta sgonfiante e depurativa aiuta a sgonfiare le gambe, le quali spesso sono il principale punto di accumulo di liquidi. Le cause possono essere molteplici: una vita sedentaria, il fatto che troppo spesso si arriva a stento a bere un litro di acqua al giorno, il fumo, lo stress, tutte queste cattive abitudini compromettono il buon funzionamento del microcircolo venoso, creando non pochi danni a livello estetico e vascolare alle nostre gambe, che ormai per ogni donna rappresentano una vera e propria croce e delizia. Il problema della ritenzione idrica, infatti, è comune alla maggior parte del mondo femminile e deve essere contrastato in maniera netta ed efficace perché predispone, nel tempo, a problematiche più serie.Ecco quindi, una giornata di esempio di una dieta sgonfiante dimagrante che permetterà nell'arco di anche soli tre giorni di perdere liquidi in eccesso. Questo tipo di dieta ha la caratteristica di essere ipocalorica e al termine dei tre giorni prevede un mantenimento basato su uno schema più bilanciato e normocalorico, per permettere al corpo di ristabilire il corretto equilibrio elettrolitico. Dieta sgonfiante dimagrante: esempio menù: colazione con Latte vegetale e fetta di pane bianco tostato. Spuntino: verdura cruda (finocchi, sedano, ecc.). Pranzo: riso con verdura, insalata con foglie di spinacio, rucola e radicchio, olio extravergine di oliva. Spuntino: una mela e un thè Bancha. Cena: petto di tacchino grigliato, carciofi, olio extravergine di oliva. Ecco le altre diete pubblicate sul nostro sito (si tratta di diete indicative che non devono essere seguite senza aver chiesto il parere del proprio medico).

