Cronaca

Incidente a Vittoria: 3 i feriti

Vittoria – Incidente stradale autonomo intorno alle ore 21 in via Vicenza angolo via Como a Vittoria. Una Citroen C 3 per cause in corso di accertamento è finita contro un autocarro fermo di un venditore di ortofrutta ambulante. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato i tre feriti al pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vittoria. (Foto Franco Assenza)

