Economia

Ragusa: consegna dei lavori per Metroferrovia-Fermata Colajanni Ragusa: consegna dei lavori per Metroferrovia-Fermata Colajanni

Ragusa - Oggi, lunedì 11 ottobre, alle ore 11, saranno consegnati i lavori di realizzazione delle opere di connessione al tessuto urbano della Metroferrovia – Fermata Colajanni. A realizzare l’intervento sarà l'impresa Quintalvi s.r.l. di Capizzi (Me), che si è aggiudicata l’appalto per l’importo di 506.836,03 euro compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a euro 17.005,58, al netto del ribasso offerto del 30,779% sul prezzo a base di gara di euro 724.638,30 comprensivo di oneri di sicurezza. Alla consegna di lavori che avverrà nell’area in cui verrà aperto il cantiere, in prossimità del sottopasso pedonale di viale Colajanni che collega con via Palma di Montechiaro, interverranno il sindaco Peppe Cassì e l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida.

Ragusa - Oggi, lunedì 11 ottobre, alle ore 11, saranno consegnati i lavori di realizzazione delle opere di connessione al tessuto urbano della Metroferrovia – Fermata Colajanni. A realizzare l’intervento sarà l'impresa Quintalvi s.r.l. di Capizzi (Me), che si è aggiudicata l’appalto per l’importo di 506.836,03 euro compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a euro 17.005,58, al netto del ribasso offerto del 30,779% sul prezzo a base di gara di euro 724.638,30 comprensivo di oneri di sicurezza. Alla consegna di lavori che avverrà nell’area in cui verrà aperto il cantiere, in prossimità del sottopasso pedonale di viale Colajanni che collega con via Palma di Montechiaro, interverranno il sindaco Peppe Cassì e l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida.