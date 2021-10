Dieta chetogenica 7 giorni, cosa mangiare ogni giorno per dimagrire: menÃ¹

Salute e benessere

Dieta chetogenica 7 giorni, cosa mangiare ogni giorno per dimagrire: menù Dieta chetogenica 7 giorni, cosa mangiare ogni giorno per dimagrire: menù

La dieta chetogenica è un regime alimentare che aiuta a dimagrire fino a 4 kg in 7 giorni. La dieta chetogenica si basa sul principio base è quello di sottrarre all’organismo l’energia (ovvero le calorie) derivata dai carboidrati per favorire l’alternativo consumo di grassi. Sembra essere tanto efficace quanto difficile da seguire, soprattutto all’inizio in quanto comporta la quasi totale eliminazione di pane e pasta, come si evince dal menù o piano dietetico settimanale.

Dieta chetogenica come funziona

Come è noto la principale fonte di energia che serve al corretto funzionamento dell’organismo è fisiologicamente tratta dai carboidrati (zuccheri). E’ così che funziona in modo naturale il metabolismo! Ma cosa accade se questa fonte energetica viene meno? Il corpo umano ricorre ad un’alternativa: inizia per questo a bruciare i grassi accumulati e nel tempo favorisce la perdita di peso. Questo processo si chiama chetosi (perché induce la formazione di corpi chetonici, molecole di scarto) ed in genere inizia dopo circa 48 ore di significativa riduzione di carboidrati, ovvero in quantità massima di 20-50 gr. al giorno. Di contro si interrompe immediatamente appena si sgarra. La chetosi è dunque una condizione indotta, innaturale, e come tale può essere pericolosa se non si presta attenzione. Per tale motivo questo regime alimentare va fatto solo sotto controllo medico di uno specialista in nutrizione. Dieta chetogenica 7 giorni: cosa si può mangiare

Per chi vuole seguire una dieta di questo tipo, è consigliabile consumare: uova, pollame, salsiccia, agnello, tacchino, carne, pesce, formaggi, affettati, pistacchi, noci, mandorle e come unico pane consentito, quello di segale. Sì alle verdure (anche 500 grammi al giorno) come asparagi, funghi e broccoli. Come condimento, meglio l’olio extravergine d’oliva, rispetto al burro.

Dieta chetogenica 7 giorni: cosa non si può mangiare

Evitare assolutamente pasta, pane, riso, bevande zuccherate, pizza, gelato e verdure come patate, carote e piselli, poiché contengono molti carboidrati. Dieta chetogenica: varie tipologie di dieta chetogenica

Seguire questo tipo di dieta per un periodo prolungato, può essere nocivo per l’organismo. Ecco quindi, le due tipologie: quella ciclica, che prevede un basso contenuto di carboidrati (circa 50-60 grammi al giorno) per circa una settimana, e poi una fase di ricarica, in cui alzare l’apporto di carboidrati da introdurre nell’organismo (circa 10 grammi per ogni chilo di peso corporeo). Quella intermittente, invece, è molto seguita da coloro che praticano sport aerobici e non prevede la fase di ricarica poiché si assumono per tutta la settimana, ma per una quantità di 0,7 grammi per ogni chilo di peso corporeo. Dieta chetogenica 7 giorni: i pro

Il principale vantaggio di questa dieta è che consente di perdere chili rapidamente, senza danneggiare la massa magra, ma solo intaccando la massa grassa.

Dieta chetogenica 7 giorni: i contro

Ve ne sono alcuni e riguardano soprattutto lo stato di salute. Questo tipo di dieta, infatti, stimola la formazione di corpi chetonici, come l’acetone, l’acetoacetato e il 3-idrossibutirrato, che se prodotti in quantità normali, il nostro organismo smaltisce senza problemi attraverso reni e polmoni, ma se questa produzione comincia ad aumentare, il loro accumulo nel sangue (definito chetosi, appunto) abbassa il pH ematico con conseguente acidosi metabolica. Dieta chetogenica 7 giorni, cosa mangiare ogni giorno per dimagrire: esempio di menù settimanale

Fermo restando che ogni dieta deve essere personalizzata, un esempio di menù settimanale di dieta chetogenica può essere il seguente:

Lunedì: Colazione: Yogurt intero (2 vasetti), piccolo panino con prosciutto cotto

Pranzo: merluzzo, melanzane arrostite (circa 300 grammi), 1 mela piccola

Cena: pollo (200 gr), insalata, 1 frutto piccolo

Martedì: Colazione: latte vaccino intero (una tazza ca 200 ml), 1 fetta di pane con burro

Pranzo: braciola di maiale (200 gr), zucchine (300 gr), 1 frutto piccolo

Cena: tacchino (250g) insalata mista con pomodori, piccolo frutto

Mercoledì: Colazione: latte intero e ciotola frutti rossi

Pranzo: gamberoni (250 gr), spinaci, piccolo frutto

Cena: omelette, radicchio, piccolo frutto Giovedì: Colazione: yogurt intero con muesli frutta secca

Pranzo: insalata di pomodori (200 grammi) ricotta (150 gr. circa), frutto

Cena: orata, lattuga, frutto

Venerdì: Colazione: pudding di semi di chia (1 porzione)

Pranzo: insalata di polpo, carciofi, frutto

Cena: pesce al forno, bieta all’agro, olio evo, frutto

Sabato: Colazione: latte intero e 2 fette biscottate

Pranzo: bistecca di manzo, funghi, frutto

Cena: scaloppine al limone, broccoletti ripassati in padella, frutto

Domenica: Colazione: yogurt intero con frutti rossi freschi

Pranzo: lombo di vitello con funghi, frutto

Cena: salmone, cavolfiore, frutto Per gli spuntini si può optare per noci, pistacchi e mandorle, parmigiano, rotolini di pancetta con formaggio e tanti altri sfizi grassi e proteici. Per i condimenti l’olio evo è perfetto, ma questa dieta permette anche il burro. E’ necessario prestare attenzione alle corrette quantità degli alimenti che vanno stabilite da un professionista della nutrizione.