Fantasmi o fenomeni paranormali in un pub inglese: le immagini da brividi VIDEO

Un video che riprende strani fenomeni paranormali o "fantasmi" in un pub inglese con immagini da brividi. Guaradat eil video postato su facebook dal titolare del pub e ciò che succede la notte nel locale inglese. Mobili che si spostano di notte nel "pub più infestato del Regno Unito". La CCTV ha catturato strani avvenimenti in un pub del villaggio che hanno lasciato il personale e i clienti abituali con i heebie-jeebies.I capi del Tyler's Kiln, nella storica città di Canterbury, nel Kent, affermano che i sensori di movimento hanno catturato cose in movimento nel cuore della notte, affermando che il pub è infestato dai fantasmi.Il personale ha anche riferito di ombre che passano attraverso le porte, bicchieri che volano giù dagli scaffali e luci che si accendono misteriosamente.Il proprietario Allister Collins ha ora messo insieme una raccolta di clip raccapriccianti, catturate nel filmato di sorveglianza del pub per un periodo di due mesi dal 4 agosto, evidenziando il numero di strani incidenti.In esso, le sedie vengono misteriosamente tirate fuori, le porte del salone si aprono e un ombrellone da giardino si apre da solo. Gli oggetti si muovono anche sui tavoli e un cuscino si sposta da un divano. Collins afferma di essere stato sopraffatto dall'interesse per il filmato, che afferma essere inedito, da quando lo ha pubblicato su Facebook. Ha detto: “È stato abbastanza sorprendente quanta reazione ci sia stata.“Ho sempre sentito storie sul pub infestato e il personale parla sempre di sentire dei passi quando non c'è nessun altro in giro. "C'è anche un punto freddo immediatamente davanti al bar, anche con il riscaldamento completo. I clienti si spostano regolarmente da quel punto a causa della temperatura più bassa”.La clip ha chiaramente lasciato innervosire alcuni spettatori - Rebecca Benzies ha commentato su Facebook: "Roba da brividi! Non vorrei essere da sola lì!"Maureen Tizzard ha aggiunto: "Wow, sembra un liquore e non il tipo di bottiglia".Pippa Connelly ha postato: "Mi sembra spaventoso! Non può essere per aumentare il commercio - correrei un miglio per non tornare indietro!!!" La donna delle pulizie di pub Amanda Gilbert ha vissuto diversi "avvenimenti infestati" mentre si trovava nel locale. Aggiunge: “Riesco a sentire i cancelli a battente del saloon oscillare quando pulisco la parte anteriore del pub, e quando vado a dare un'occhiata stanno ancora oscillando leggermente, ma non c'è nessun altro. “Una volta sono passato davanti al ripostiglio delle bevande ed era chiuso con le luci spente, ma quando sono tornato la porta dell'armadio si era aperta e le luci erano accese. “Gli elettricisti hanno controllato la CCTV perché non mi credevano, ma mostrava solo una strana distorsione e la luce si accendeva. “A volte sento qualcuno che cammina al piano di sopra. Ci sono passi molto pesanti, ma lassù non c'è mai nessuno. “Anche i porta depliant scompaiono dall'accogliente e poi riappaiono, e quando pulisco i servizi igienici al piano di sotto le ombre oltrepassano la porta. "Ho sempre detto che c'è qualcosa di inquietante in questo."

