Automobilismo: iscrizioni in chiusura per lo Slalom di Torregrotta

Torregrotta- Ultimi giorni per aderire al penultimo round del Campionato Italiano Slalom organizzato dalla Top Competition che andrà in scena il 16 e 17 ottobre in provincia di Messina. Cresce l'attesa sul territorio per la gara che sarà anche valida con il massimo coefficiente per il Campionato Siciliano. Manca poco alla chiusura del 26° Slalom Torregrotta – Roccavaldina, e già in tutta la provincia di Messina si torna a respirare aria di sfide motoristiche. Proprio da queste parti ed esattamente a Novara di Sicilia, la stagione Tricolore degli Slalom si è aperta con la 26^ edizione dell’altra gara organizzata da Top Competition. In quel 2 maggio fu il meteo protagonista della gara inaugurale della stagione quando vinse il siciliano Emanuele Schillace su Radical. Anche in quest'occasione sarà l'alfiere della TM. Racing, sulle sue strade uno dei piloti più attesi fra coloro che proveranno a iscrivere il proprio nome nell’albo d'oro della gara. Dovrà vedersela in primo luogo con l'attuale leader del campionato, il molisano Fabio Emanuele , che lo precede, con l’altro pluricampione il campano Salvatore Venanzio, col suo amico rivale siciliano Michele Puglisi e con Luigi Vinaccia, il partenopeo sei volte vincitore a Torregrotta come Emanuele.Questi entrambi in gara con le Osella gli altri citati con le Radical Sr 4. A rendere ancora più accesa la sfida per la classifica assoluta anche tanti altri piloti siciliani e fra questi l'attuale leader del campionato regionale Girolamo Ingardia, reduce da un favoloso debutto in “salita” alla 63° Monte Erice con la sua scattante Ghipard. Si preannunciano accese sfide anche nelle varie classi tanto per il Tricolore, quanto per il Campionato Siciliano, a conferma che sarà una gara tutta da seguire e che grazie alla professionale organizzazione di Top Competition mira a valorizzare il territorio. In tal senso si è espressa Maria Grazia Bisazza che ne è presidente: “Sono tante le motivazioni che ci legano a questa manifestazione, innanzitutto la possibilità di dare ai nostri paesi una bella immagine, oggi più che mai che tutto è alla portata di tutti grazie alle dirette sui social degli eventi e all'ampia diffusione mediatica più in generale. Si percepisce sin da ora che le cittadine interessate e tutta la provincia attendono con trepidazione l'arrivo dei protagonisti e di tutti gli addetti ai lavori.”.Il programma del 26° Slalom Torregrotta-Roccavaldina prevede sabato 16 ottobre le operazioni preliminari che si svolgeranno presso Area esterna del Comune di Torregrotta-Scuola Primaria L.Sciascia Via Mezzasalma dalle 15.00 alle 18.30. Domenica 17 la partenza della prima vettura per la prima delle tre manche è prevista alle ore 8.00. Il paddock dispone di ancora maggiore spazio rispetto al passato nella zona artigianale di Torregrotta.

