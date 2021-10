Cronaca

Terribile incidente tra Bronte ed Adrano: muore 35enne Terribile incidente tra Bronte ed Adrano: muore 35enne

Adrano - Terribile incidente oggi pomeriggio, intorno alle 17:00, sulla Ss284 in contrada “Fumata” tra Adrano e Bronte. Nello scontro tra uno scooter ed un auto è morto un 35enne di Bronte. Il giovane che viaggiava a bordo di una moto, per cause ancora da accertare, è finito contro lo sportello lato passeggero dell’automobile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del sistema di emergenza urgenza territoriale che non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell’uomo. A rimanere ferita anche una donna che è stata trasportata d’urgenza al Cannizzaro di Catania con l’Elisoccorso che è atterrato in prossimità del luogo dell’impatto. Sul posto, sono presenti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e la Polizia Stradale che stanno procedendo con i rilievi. Ancora non sono state diffuse le generalità del 35enne deceduto ma si so solo che è un 35enne.

Adrano - Terribile incidente oggi pomeriggio, intorno alle 17:00, sulla Ss284 in contrada “Fumata” tra Adrano e Bronte. Nello scontro tra uno scooter ed un auto è morto un 35enne di Bronte. Il giovane che viaggiava a bordo di una moto, per cause ancora da accertare, è finito contro lo sportello lato passeggero dell’automobile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del sistema di emergenza urgenza territoriale che non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell’uomo. A rimanere ferita anche una donna che è stata trasportata d’urgenza al Cannizzaro di Catania con l’Elisoccorso che è atterrato in prossimità del luogo dell’impatto. Sul posto, sono presenti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e la Polizia Stradale che stanno procedendo con i rilievi. Ancora non sono state diffuse le generalità del 35enne deceduto ma si so solo che è un 35enne.