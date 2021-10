Sport

Vittoria, Mountain Bike e giovanissimi: buoni risultati a Palermo e Noto

Vittoria - Mountain Bike e giovanissimi: buoni risultati a Palermo e Noto. Altri risultati di rilievo per Asd Multicar Amarù. Continua l’attività dell’Asd Multicar Amarù che, anche in questa fase conclusiva della stagione, porta a casa risultati meritevoli di attenzione sia per quanto riguarda la mountain bike sia con riferimento alla categoria Giovanissimi che numerose soddisfazioni sta continuando a riservare a tutto l’entourage della società ipparina. A Palermo, Sara Caruso ha ottenuto il quarto posto, quindi a un passo dal podio, per quanto riguarda il trofeo di mountain bike disputatosi nei giorni scorsi mentre Samuele Caruso si è classificato tredicesimo. A Noto, i Giovanissimi hanno, come al solito, fatto man bassa di piazzamenti positivi. Nella G2, secondo posto per Lorenzo Talento, nella G3 primo posto per Enrico Nativo, nella G5 primo posto per Gabriel Minardi, nella G6 primo posto per Salvatore Caruso.E, ancora, nella G6 secondo posto per Simone La Rocca e nella G1 secondo posto per Marco La Rocca. Così come accaduto in altre occasioni, il team gialloblù ha conquistato la palma di migliore società partecipante con il primo posto in classifica. “A testimonianza – sottolinea il presidente Carmelo Cilia – delle ricadute positive del lavoro che continuiamo a svolgere e che mette in evidenza le caratteristiche dei vari gruppi che stiamo portando avanti con una certa cura per ottenere risposte sempre più interessanti sul fronte della crescita atletica e agonistica”.

