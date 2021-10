Ipertensione o pressione alta: un bicchiere di questo succo rosso puÃ² abbassarla

Salute e benessere

Ipertensione o pressione alta, un bicchiere di questo succo rosso può abbassarla. L’ipertensione o pressione alta è un killer silenzioso che colpisce molte persone. Non tutti sanno che per tenere sotto controllo la pressione alta o l’ipertensione a volte basta seguire una dieta a basso contenuto di sodio e un regime di allenamento regolare. Inoltre da un recente studio emerge che bere il succo rosso dell’anguria aiuta a mantenere sotto controllo la pressione alta o ipertensione. Lo rivela uno studio. La L-citrullina, un composto che si trova in abbondanza nell'anguria, è noto per avere l'impatto più forte sulla pressione sanguigna. Questo composto stimola il rilascio di ossido nitrico nel corpo, un gas che calma i vasi sanguigni e aiuta le arterie a diventare più flessibili. In precedenza, gli studi hanno anche esplorato come l'assunzione di anguria aiuta con la perdita di peso e il raggiungimento di un indice di massa corporea (BMI) più sano. Inoltre, le angurie sono una ricca fonte di licopene, un composto legato a una ghiandola prostatica più sana. Sul fronte nutrizionale, le angurie sono ricche di vitamina E, C e B e di polifenoli e beta-carotene che contengono proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Ipertensione o Pressione alta: come capire se i valori sono buoniSe i valori della pressione sanguigna sono compresi tra 90/60 e 120/80 è considerata ideale e salutare. Quando lo stesso va oltre 120/80 e arriva fino a 140/90, diventa motivo di preoccupazione ed è noto come ipertensione. Sul fronte della gestione dell'ipertensione, gli studi rivelano che una dieta a basso contenuto di sodio combinata con 30 minuti di esercizio al giorno può essere efficace quanto i farmaci per la gestione dell'ipertensione.

Se i valori della pressione sanguigna sono compresi tra 90/60 e 120/80 è considerata ideale e salutare. Quando lo stesso va oltre 120/80 e arriva fino a 140/90, diventa motivo di preoccupazione ed è noto come ipertensione. Sul fronte della gestione dell'ipertensione, gli studi rivelano che una dieta a basso contenuto di sodio combinata con 30 minuti di esercizio al giorno può essere efficace quanto i farmaci per la gestione dell'ipertensione.