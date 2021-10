Pressione alta, un killer silenzioso: ridurre questo alimento diminuisce il rischio

Salute e benessere

La pressione alta è diventata un problema di salute comune. Se non curato in tempo, può portare a molti altri gravi problemi. È necessario controllare regolarmente la pressione sanguigna dopo i 40 anni. Lo screening regolare in giovane età è importante per le persone che soffrono di obesità, fumo o hanno una storia familiare di ipertensione. L'ipertensione di solito non viene rilevata in quanto non ha segni premonitori e sintomi visibili. Pertanto, è spesso definito un killer silenzioso. Se non curato, può aumentare nel tempo e aumentare il rischio di malattie cardiache come ictus e arresto cardiaco. In alcuni casi estremi, può anche portare a insufficienza d'organo, cecità e insufficienza renale.Tuttavia, se qualcuno soffre di ipertensione, nella maggior parte dei casi le persone devono assumere farmaci per controllarlo. Ma puoi ridurre il rischio di raggiungere quella fase riducendo l'assunzione di questo alimento.Pressione alta: dieta DashSecondo la dieta DASH (Approcci dietetici per fermare l'ipertensione), "non più di un cucchiaino di sale aiuta a tenere sotto controllo la pressione sanguigna" poiché aiuta a far assorbire meglio il medicinale. Il piano raccomanda alle persone di assumere meno di un cucchiaino di sale al giorno per abbassare la lettura della pressione sanguignaCome gestire pressione altaL'ipertensione, secondo la dieta DASH, può essere gestita riducendo l'assunzione di sodio. Si consiglia di consumare solo due terzi di cucchiaino di sale al giorno. La dieta DASH suggerisce di utilizzare normalmente molta verdura, un'assunzione limitata di pasti e solo il 50% di burro o margarina.Pressione alta: controllare ogni giorno i valoriLa lettura normale della pressione sanguigna è 120/80 mmHg. La pressione sanguigna superiore a 140/90 mmHg è considerata alta pressione sanguigna.

