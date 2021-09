Salute e benessere Dieta

Pressione alta, rimedi naturali e dieta Dash per abbassarla subito Pressione alta, rimedi naturali e dieta Dash per abbassarla subito

Esistono dei rimedi naturali contro la pressione alta e una dieta, la dieta Dash, che aiuta ad abbassarla subito. La pressione alta o ipertensione è una malattia cronica che colpisce un’ampia percentuale della popolazione e, insieme all’ipercolesterolemia e al consumo di tabacco, rappresenta uno dei principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. La pressione arteriosa oscilla tra un valore minimo (diastolica) che corrisponde al rilassamento del cuore, e un valore massimo (sistolica) che corrisponde alla contrazione cardiaca. Un soggetto con pressioni sistolica e diastolica croniche a riposo, uguali o superiori a 140 e 90 mm di mercurio (Hg), rispettivamente, è considerato iperteso.I valori sistolici e diastolici della pressione sanguigna non sono costanti durante la giornata, poiché oscillano continuamente intorno alle circostanze della vita quotidiana (esercizio fisico, stress, sonno). Studi mostrano chiaramente che maggiore è la pressione sanguigna, maggiore è il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, come infarto miocardico e ictus.Pressione alta, rimedi naturali per abbassarla subitoSe vuoi diminuire la pressione devi necessariamente apportare delle modifiche alla tua alimentazione.Riduci il sale: si consiglia di consumare un massimo di 1.500 mg di sodio al giorno, e non superare assolutamente più di 2.300 mg (circa un cucchiaino). Cerca di limitare il consumo di cibi confezionati e trasformati, nonché le bombe di sale, come la pizza, il kebab, il fastfood e i cibi inscatolati.Consuma alimenti ricchi di potassio: assumere dai 2000 ai 4000 mg di potassio può aiutare a ridurre la pressione sanguigna. Il potassio è un minerale che favorisce l’escrezione del sodio attraverso la minzione. Fonti ricche di potassio sono le banane, i fagioli, la frutta secca e l’avocado.Pressione alta: la dieta DashLe persone ipertese dovrebbero seguire la dieta Dash. È uno dei piani alimentari più sani in assoluto ed è stata sviluppata specificamente per abbassare la pressione sanguigna senza l’utilizzo di medicinali. La dieta si basa sul consumo di verdure, frutta, cereali integrali, proteine magre e latticini a basso contenuto di grassi, limitando l’assunzione giornaliera di sodio a 2.300 mg, con un limite ideale a 1.500 mg. La ricerca mostra che la dieta DASH può ridurre la pressione arteriosa in sole quattro settimane e persino aiutare la perdita di peso. Ottimo rimedio naturale contro la pressione alta.Pressione alta: rimedi per abbassarla subitoStudi hanno dimostrato che il biancospino può essere un ottimo rimedio naturale per ridurre la pressione.Miglior integratore per abbassare la pressione in modo naturaleCardiobalance è un integratore ideato appositamente per combattere l’ipertensione. Rispetto ad altri prodotti sul mercato, Cardiobalance è composto esclusivamente da ingredienti 100% vegetali che hanno dimostrato attraverso studi scientifici essere in grado di ridurre la pressione.Questo integratore naturale è composto da:BiancospinoRibes neroAcido FolicoMirtilli rossiQuesti componenti oltre ad apportare innumerevoli benefici alla salute cardiovascolare, apportano all’organismo moltissimi antiossidanti e nutrienti benefici utili a migliorare la salute dell’organismo a 360 gradi.Migliore tisana per abbassare la pressionePer preparare una tisana al biancospino, devi:Portare ad ebollizione l’acqua in un pentolinoUna volta portata ad ebollizione, travasa l’acqua in un bicchiere da 250 ml. Adesso nel bicchiere d’acqua metti un cucchiaino di tè al biancospino e lascia in infusione per almeno 6-8 minutiPressione alta, rimedi naturali: consuma l'aglioL’aglio è un ottimo alimento per regolare la pressione sanguigna perché stimola la produzione di ossido nitrico, che è un gas con una forte azione vasodilatatrice, che facilita la circolazione sanguigna e riduce la pressione sul cuore. Un ottimo modo per consumare l’aglio è bere acqua aromatizzata all’aglio, ingerire pezzetti di aglio, o consumare 1-2 capsule all’aglio durante la giornata.Come preparare la bevanda all’aglio:Ingredienti1 spicchio d’ aglio crudo , sbucciato e schiacciato;100 ml di acqua.Modalità di preparazione:Mettere lo spicchio d’aglio in un bicchiere d’acqua e lasciarlo in infusione per 6-8 ore (ad esempio mentre si dorme) e bere quest’acqua a stomaco vuoto la mattina successiva, oppure preparare un litro di acqua all’aglio, sorseggiandola durante la giornata.

Esistono dei rimedi naturali contro la pressione alta e una dieta, la dieta Dash, che aiuta ad abbassarla subito. La pressione alta o ipertensione è una malattia cronica che colpisce un’ampia percentuale della popolazione e, insieme all’ipercolesterolemia e al consumo di tabacco, rappresenta uno dei principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. La pressione arteriosa oscilla tra un valore minimo (diastolica) che corrisponde al rilassamento del cuore, e un valore massimo (sistolica) che corrisponde alla contrazione cardiaca. Un soggetto con pressioni sistolica e diastolica croniche a riposo, uguali o superiori a 140 e 90 mm di mercurio (Hg), rispettivamente, è considerato iperteso.I valori sistolici e diastolici della pressione sanguigna non sono costanti durante la giornata, poiché oscillano continuamente intorno alle circostanze della vita quotidiana (esercizio fisico, stress, sonno). Studi mostrano chiaramente che maggiore è la pressione sanguigna, maggiore è il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, come infarto miocardico e ictus.

Pressione alta, rimedi naturali per abbassarla subito

Se vuoi diminuire la pressione devi necessariamente apportare delle modifiche alla tua alimentazione.

Riduci il sale: si consiglia di consumare un massimo di 1.500 mg di sodio al giorno, e non superare assolutamente più di 2.300 mg (circa un cucchiaino). Cerca di limitare il consumo di cibi confezionati e trasformati, nonché le bombe di sale, come la pizza, il kebab, il fastfood e i cibi inscatolati.

Consuma alimenti ricchi di potassio: assumere dai 2000 ai 4000 mg di potassio può aiutare a ridurre la pressione sanguigna. Il potassio è un minerale che favorisce l’escrezione del sodio attraverso la minzione. Fonti ricche di potassio sono le banane, i fagioli, la frutta secca e l’avocado. Pressione alta: la dieta Dash

Le persone ipertese dovrebbero seguire la dieta Dash. È uno dei piani alimentari più sani in assoluto ed è stata sviluppata specificamente per abbassare la pressione sanguigna senza l’utilizzo di medicinali. La dieta si basa sul consumo di verdure, frutta, cereali integrali, proteine magre e latticini a basso contenuto di grassi, limitando l’assunzione giornaliera di sodio a 2.300 mg, con un limite ideale a 1.500 mg. La ricerca mostra che la dieta DASH può ridurre la pressione arteriosa in sole quattro settimane e persino aiutare la perdita di peso. Ottimo rimedio naturale contro la pressione alta.

Pressione alta: rimedi per abbassarla subito

Studi hanno dimostrato che il biancospino può essere un ottimo rimedio naturale per ridurre la pressione.Miglior integratore per abbassare la pressione in modo naturale

Cardiobalance è un integratore ideato appositamente per combattere l’ipertensione. Rispetto ad altri prodotti sul mercato, Cardiobalance è composto esclusivamente da ingredienti 100% vegetali che hanno dimostrato attraverso studi scientifici essere in grado di ridurre la pressione. Questo integratore naturale è composto da:

Biancospino

Ribes nero

Acido Folico

Mirtilli rossi

Questi componenti oltre ad apportare innumerevoli benefici alla salute cardiovascolare, apportano all’organismo moltissimi antiossidanti e nutrienti benefici utili a migliorare la salute dell’organismo a 360 gradi.

Migliore tisana per abbassare la pressione

Per preparare una tisana al biancospino, devi:

Portare ad ebollizione l’acqua in un pentolino

Una volta portata ad ebollizione, travasa l’acqua in un bicchiere da 250 ml. Adesso nel bicchiere d’acqua metti un cucchiaino di tè al biancospino e lascia in infusione per almeno 6-8 minuti Pressione alta, rimedi naturali: consuma l'aglio

L’aglio è un ottimo alimento per regolare la pressione sanguigna perché stimola la produzione di ossido nitrico, che è un gas con una forte azione vasodilatatrice, che facilita la circolazione sanguigna e riduce la pressione sul cuore. Un ottimo modo per consumare l’aglio è bere acqua aromatizzata all’aglio, ingerire pezzetti di aglio, o consumare 1-2 capsule all’aglio durante la giornata.

Come preparare la bevanda all’aglio:

Ingredienti

1 spicchio d’ aglio crudo , sbucciato e schiacciato;

100 ml di acqua.

Modalità di preparazione:

Mettere lo spicchio d’aglio in un bicchiere d’acqua e lasciarlo in infusione per 6-8 ore (ad esempio mentre si dorme) e bere quest’acqua a stomaco vuoto la mattina successiva, oppure preparare un litro di acqua all’aglio, sorseggiandola durante la giornata.