Dieta dimagrante di Antonella Clerici: cosa si mangia nella dieta Flachi

Salute e benessere

La dieta dimagrante di Antonella Clerici è la dieta Flachi. Si tratta di una dieta che si basa su quattro regole base, vediamo quali e cosa si mangia.. Dieta dimagrante di Antonella Clerici: regole base della dieta Flachi: ogni pasto principale (colazione, pranzo e cena) deve mettere a disposizione: carboidrati, proteine, grassi, fibre e micronutrienti, cioè vitamine e sali minerali. Di seguito vi proponiamo un esempio di un Menù Flachi, prima però vi illustriamo le 4 regole base di ogni pasto: prima regola - La pasta, il pane, la polenta, la pizza e le patate non vanno mai assunti nello stesso pasto. Seconda regola - Bere dagli 8 ai 10 bicchieri di acqua al giorno. Terza regola - Il dolce sostituisce i 5 alimenti da assumere in un pasto. Quarta regola- Prima di ogni pasto bere un bicchiere di acqua tiepida e limone. Dieta dimagrante di Antonella Clerici: esempio menù della dieta FlachiColazione: un bicchiere di acqua tiepida e limone. 1 bicchiere di latte scremato, o di soia da 200 ml, o 125 grammi di yogurt magro bianco + una fetta di pane integrale, o due cucchiai di fiocchi di avena + un cucchiaino di marmellata, o miele. Spuntino mattutino e merenda: un frutto a scelta di stagione da circa 150 grammi, o un centrifugato di verdura + frutta. In alternativa, 125 grammi di yogurt bianco magro o 20 grammi di grana padano. Pranzo: 60 grammi di pasta o riso, oppure 70 grammi di pane, oppure 200 grammi di patate con uno di questi alimenti a scelta: 100 grammi di legumi sgocciolati lessi, in alternativa 40 grammi di legumi secchi + 40 di pasta o riso o in alternativa oppure 120 grammi di molluschi o crostacei a scelta (peso frutto netto), 40 grammi di prosciutto crudo, cotto o bresaola. Più un piatto di verdure a scelta come contorno o in abbinamento alla pasta o al riso con un cucchiaino di olio. N. B. Se non mangiamo pasta, riso, pane o patate, ma preferiamo un secondo, aggiungiamo 150 grammi di frutta; anche se è meglio prediligere le fonti di carboidrati complesse e riservare la frutta agli spuntini.Cena: 100 grammi di carne rossa, o 130 grammi di carne bianca, o una porzione di formaggio stagionato (40 grammi), oppure un latticino come: fiocchi di latte, ricotta, mozzarella light (gr 100); o 200 grammi di pesce, o due uova. Verdure + un cucchiaino di olio + 40 grammi di pane smollicato; quest’ultimo può essere sostituito con 150 grammi di patate.

