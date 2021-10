Italia

Giornata Mondiale degli insegnanti, oggi 5 ottobre: ministro Bianchi ringrazia VIDEO

Oggi, 5 ottobre, si celebra la Giornata mondiale degli insegnanti. È stata istituita nel 1994 dall’Unesco, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di conoscenza e patrimonio culturale, nel giorno in cui nel 1966 erano state sottoscritte le Raccomandazioni sullo status dell’insegnante. Si trattava di un documento d’intenti valido a livello internazionale in cui si fissavano gli standard in fatto di formazione, reclutamento, aggiornamento continuo e condizioni di impiego dei docenti. Nella stessa ottica la stessa Giornata mondiale vuole essere un momento per celebrare, apprezzare e migliorare il riconoscimento e le condizioni di lavoro degli insegnanti di tutto il mondo.In occasione della Giornata mondiale degli insegnanti, che si celebra oggi, 5 ottobre, il Ministro Patrizio Bianchi ringrazia, con un videomessaggio, tutte le docenti e i docenti della scuola attraverso i canali social del Ministro dell'Istruzione. "Con grande gioia porto a tutti voi il mio saluto in questa giornata che l'Unesco dedica agli insegnanti, alla loro capacità di farsi carico non soltanto dell'educazione dei ragazzi, ma anche di accompagnarli, in questa fase così difficile, a trovare il loro percorso di vita. Mai come in questo momento è risultato evidente come questa attività sia importante e cruciale, centrale nella vita del Paese. È importantissimo che tutto il Paese ridia attenzione ai nostri insegnanti di ogni ordine e grado. Un mondo di persone che si fa carico di un mondo di altre persone.A tutti gli insegnanti, a tutti coloro che svolgono con grande dedizione questo intenso sforzo di relazione umana, va il mio ringraziamento. Grazie per tutto il lavoro che avete fatto, che state facendo e che sicuramente farete in questo nostro futuro condiviso e insieme".

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa