Modica, droga in auto: arrestati due modicani

Cronaca

Modica - Due modicani sono stati arrestati pechè trovati in possesso di hashish e marijuana durante un servizio di controllo dei carabinieri nel territorio di Modica. Prosegue incessante l’azione dei militari dell’Arma dei Carabinieri di Modica, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Modica, coadiuvati dai militari della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento di Palermo, nel corso di un servizio di prevenzione generale, fermavano un’utilitaria con alla guida P.C. 23enne e quale passeggero V.P. 31enne, entrambi residenti a Modica, già noti agli Uffici e con precedenti specifici. I militari insospettiti dall’atteggiamento equivoco del conducente e da alcune manovre elusive poste in essere dallo stesso, procedevano a fermare il veicolo sottoponendo i soggetti a perquisizione personale e veicolare che, immediatamente, dava esito positivo: venivano infatti rinvenuti, ben occultati all’interno dell’autovettura, complessivamente oltre 170 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, un bilancino elettronico e la somma di 300 euro in contanti, ritenuta provento di reato.Quanto rinvenuto è stato opportunamente sequestrato e, la sostanza stupefacente, previa campionatura, inviata al laboratorio di analisi dell’ASP di Ragusa per gli accertamenti di rito. I soggetti venivano pertanto dichiarati in stato di arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo le formalità di rito, ristretti in regime degli arresti domiciliari.

