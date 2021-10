Cronaca

Incidente in via Modica-Noto: ferito uno sciclitano Incidente in via Modica-Noto: ferito uno sciclitano

Modica - Un automobilista di Scicli è rimasto ferito per via di un incidente stradale autonomo verificatosi nel primo pomeriggio in Via Modica-Noto. L’uomo, alla guida di una Renault, proveniva da Frigintini e viaggiava in direzione Modica quando, per cause da stabilire, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e schiantandosi contro un muro di calcestruzzo. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni automobilisti in transito, poi è intervenuto il 118 e la polizia locale. La vittima è stata trasporta all’Ospedale Maggiore, dove è stato ricoverato.

Modica - Un automobilista di Scicli è rimasto ferito per via di un incidente stradale autonomo verificatosi nel primo pomeriggio in Via Modica-Noto. L’uomo, alla guida di una Renault, proveniva da Frigintini e viaggiava in direzione Modica quando, per cause da stabilire, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e schiantandosi contro un muro di calcestruzzo. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni automobilisti in transito, poi è intervenuto il 118 e la polizia locale. La vittima è stata trasporta all’Ospedale Maggiore, dove è stato ricoverato.