Salute e benessere

Dieta express, -5 kg in 7 giorni: menù facile per tornare in forma Dieta express, -5 kg in 7 giorni: menù facile per tornare in forma

La dieta express per perdere 5 kg in 7 giorni si basa su un menù facile che aiuta a tornare in forma. Si tratta di un regime alimentare depurativo abbastanza equilibrato dal punto di vista dei nutrienti; è semplice da seguire e non particolarmente restrittiva. Aiuta a depurare l’organismo dalle scorie accumulate.Queste caratteristiche la rendono adatta per compensare gli eccessi calorici di un lauto banchetto, se hai in mente una vacanza “libera” o prevedi giorni di abbuffate alimentari. Ma veramente la dieta express può far perdere fino a 5 Kg in una settimana? C'è chi riesce a perdere i 5 kg e chi invece no. Ciò non toglie che un soggetto con un sovrappreso rilevante e con una buona dose di ritenzione idrica possa perdere anche molti chili nei primi giorni di dieta. Del resto questo regime favorisce una perdita di liquidi praticamente immediata, come la famosa dieta del minestrone e quelle simili ad alto tasso di depurazione.cco il menù per i pasti minori della dieta expressDieta express, -5kg in 7 giorni: menù facile per tornare in forma. Colazione: 1 vasetto di yogurt magro e 40 g di cereali integrali (o in alternativa ai cereali 4 fette biscottate integali); thé o caffè senza zucchero.Spuntino: un frutto. I pasti principali sono semplici e gustosi: Lunedì: Pranzo con un passato di verdure condito con un cucchiaino di olio. Cena: petto di pollo alla griglia (250 gr), 80 g di insalata verde. MartedìPranzo: insalata di pomodorini, cetrioli e finocchi. Cena: salmone al vapore (250 gr), 80 g di insalata verde. Mercoledì: Pranzo: zuppa di legumi (70 gr di legumi secchi oppure 200 lessi). Cena: calamari alla griglia, 200 g di spinaci bolliti. Giovedì: Pranzo con un passato di verdure con lenticchie (70 gr secche oppure 200 gr lesse). Cena: bistecca cotta ai ferri (250 gr), 80 gr insalata verde. VenerdìPranzo – riso basmati con zucchine (60 gr. di riso)Cena: merluzzo al pomodoro (250 gr), 80 gr insalata verde. Sabato: Pranzo: passato di verdure con fagioli (70 gr secchi o 200 gr precotti). Cena: hamburger di vitello o tacchino o pollo (200 gr), 80 gr insalata verde. Domenica: Pranzo: passato di verdure, pollo sgrassato (200 gr). Cena – sogliola o merluzzo al vapore (200 gr), 80 gr insalata con pomodorini e finocchio.

La dieta express per perdere 5 kg in 7 giorni si basa su un menù facile che aiuta a tornare in forma. Si tratta di un regime alimentare depurativo abbastanza equilibrato dal punto di vista dei nutrienti; è semplice da seguire e non particolarmente restrittiva. Aiuta a depurare l’organismo dalle scorie accumulate.

Queste caratteristiche la rendono adatta per compensare gli eccessi calorici di un lauto banchetto, se hai in mente una vacanza “libera” o prevedi giorni di abbuffate alimentari. Ma veramente la dieta express può far perdere fino a 5 Kg in una settimana? C'è chi riesce a perdere i 5 kg e chi invece no. Ciò non toglie che un soggetto con un sovrappreso rilevante e con una buona dose di ritenzione idrica possa perdere anche molti chili nei primi giorni di dieta. Del resto questo regime favorisce una perdita di liquidi praticamente immediata, come la famosa dieta del minestrone e quelle simili ad alto tasso di depurazione.

cco il menù per i pasti minori della dieta express Dieta express, -5kg in 7 giorni: menù facile per tornare in forma. Colazione: 1 vasetto di yogurt magro e 40 g di cereali integrali (o in alternativa ai cereali 4 fette biscottate integali); thé o caffè senza zucchero.

Spuntino: un frutto. I pasti principali sono semplici e gustosi: Lunedì: Pranzo con un passato di verdure condito con un cucchiaino di olio. Cena: petto di pollo alla griglia (250 gr), 80 g di insalata verde. Martedì

Pranzo: insalata di pomodorini, cetrioli e finocchi. Cena: salmone al vapore (250 gr), 80 g di insalata verde. Mercoledì: Pranzo: zuppa di legumi (70 gr di legumi secchi oppure 200 lessi). Cena: calamari alla griglia, 200 g di spinaci bolliti. Giovedì: Pranzo con un passato di verdure con lenticchie (70 gr secche oppure 200 gr lesse). Cena: bistecca cotta ai ferri (250 gr), 80 gr insalata verde. Venerdì

Pranzo – riso basmati con zucchine (60 gr. di riso) Cena: merluzzo al pomodoro (250 gr), 80 gr insalata verde. Sabato: Pranzo: passato di verdure con fagioli (70 gr secchi o 200 gr precotti). Cena: hamburger di vitello o tacchino o pollo (200 gr), 80 gr insalata verde. Domenica: Pranzo: passato di verdure, pollo sgrassato (200 gr). Cena – sogliola o merluzzo al vapore (200 gr), 80 gr insalata con pomodorini e finocchio.