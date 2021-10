Diabete, Fand-Associazione Italiana diabetici rinnova direttivo

Italia

Milano, 4 ottobre 2021 – Fand-Associazione italiana diabetici ha rinnovato, al termine della XXXIX Assemblea Nazionale, le proprie cariche sociali. “Nasce così la nuova governance della FAND – ha dichiarato il Presidente Nazionale, Emilio Augusto Benini augurando buon lavoro ai neoeletti – guardiamo al futuro con spirito di rinnovamento grazie ai tanti giovani uomini e donne eletti, per tutti ricordo Elia Lessio di soli 21 anni. Innoviamo non tralasciando esperienze e insegnamenti del passato”, ha concluso Benini. Durante i lavori, il Ministro della sanità, Roberto Speranza, ha ringraziato, attraverso un video messaggio, FAND per il costante e importante impegno profuso negli anni e il presidente Benini ha quindi voluto onorare il lavoro del suo predecessore, Albino Bottazzo, consegnandogli una targa ricordo.“Sottolineare l’impegno di chi mi ha preceduto è per me motivo di particolare emozione perché sono convinto che le battaglie di ieri sono le nostre per il futuro”, ha detto nel consegnare il riconoscimento. “Ho svolto il mio lavoro in FAND con spirito di servizio nei confronti di tutti i diabetici, ho sempre creduto in questa associazione fondata e resa grande dal prof. Lombardi, con forte potenzialità per il futuro e rivolgo al nuovo gruppo dirigente un augurio di buon lavoro, assicurando sincera collaborazione” - ha commentato il past President, Albino Bottazzo. I nuovi componenti del Consiglio Direttivo Nazionale FAND sono: Fabiana Anastasio, Isabella Avantifiori, Angelo Bardon, Osvaldo Bassanini, Manuela Bertaggia, Daniela Caravà, Nicolò Caristia, Francesco Ceresani, Lina Delle Monache, Antonio Del Vecchio, Cristiano Farronato, Stefano Garau, Luigi Garbugli, Michele Girone, Tamara Grilli, Ezio Labaguer, Elia Lessio, Michele Nannei, Giuseppe Traversa, Gabriella Violi.

