Frigintini-Calcio Avola 1-1: sfuma la vittoria dei rossoblÃ¹

Sport

Frigintini-Calcio Avola 1-1: sfuma la vittoria dei rossoblù Frigintini-Calcio Avola 1-1: sfuma la vittoria dei rossoblù

Modica - Sfuma al 91’ la possibilità dei rossoblù del Frigintini calcio di uscire vittoriosi dal Memo Di Pasquale di Avola. Fino a quel momento, infatti, i rossoblù erano ancora in vantaggio e vincevano 1-0 sulla formazione locale del Calcio Avola 2020. Nel primo minuto di recupero finale, invece, i padroni di casa riuscivano a ristabilire la parità per la delusione –più che scontata a quel punto- di Pianese e compagni. Un risultato di parità che però ci può anche stare e che consente al Frigintini calcio di mantenere l’imbattibilità in campionato e rimanere in seconda posizione in classifica generale. L’andamento della gara segnala all’11’ la prima azione pericolosa del Frigintini con un cross di Sella che mette il pallone nella disponibilità di Saro Di Martino che non aggancia e l’occasione sfuma. Al 26’ a parti invertite, Di Martino lancia in profondità Carlo Sella che –invece- controlla bene il pallone e batte il portiere avolese per il gol del vantaggio rossoblù.Al 36’ primo tentativo dei locali che sfiorano il pareggio, ma il portiere rossoblù La Licata compie una grande parata e salva la sua porta dalla capitolazione. Al 41’ una mischia in area di rigore del Frigintini crea qualche apprensione ma Pianese –alla fine- libera allontanando la minaccia. Proprio in chiusura Sella serve un pallone d’oro a Noukri che tira all’angolino basso per il possibile raddoppio, ma questa volta è il portiere locale a compiere una prodezza ed evitare il secondo gol del Frigintini. Nel secondo tempo la pressione degli avolesi aumenta di intensità ma la difesa rossoblù regge bene e in contropiede si creano due occasioni per il raddoppio, prima con Orazio Modica che va via sulla fascia e in tandem con Noukri non riescono ad essere incisivi. I rossoblù di mister Di Rosa rimangono in dieci dal 27’ del secondo tempo per un doppio giallo rimediato da Militello e in questo modo le difficoltà aumentano. Al 44’ –tuttavia- Sangiorgio ha la palla del 2-0 ma fallisce la conclusione e sul capovolgimento di fronte si registra il pareggio dell’Avola. Poco dopo il triplice fischio finale del direttore di gara che sancisce il risultato di parità. CALCIO AVOLA 2020 1FRIGINTINI 1Frigintini: La Licata, Arrabito, Corallo, Buscema (17’ st. Orazio Modica), Pianese, Di Martino, Sangiorgio, Drago, Noukri, Calabrese (17’ st. Militello), Sella (6’ st. Fornì, 30’ st. Occhipinti). In panchina: Giannì, Assenza, Catrame, Pisana, Iemmolo. All. Stefano Di Rosa.ARBITRO: Salvatore Montevergine di Ragusa; Assistenti: Davide Orazio Belfiore e Andrea Polizzi di AcirealeRETI: 26’ Sella

Modica - Sfuma al 91’ la possibilità dei rossoblù del Frigintini calcio di uscire vittoriosi dal Memo Di Pasquale di Avola. Fino a quel momento, infatti, i rossoblù erano ancora in vantaggio e vincevano 1-0 sulla formazione locale del Calcio Avola 2020. Nel primo minuto di recupero finale, invece, i padroni di casa riuscivano a ristabilire la parità per la delusione –più che scontata a quel punto- di Pianese e compagni. Un risultato di parità che però ci può anche stare e che consente al Frigintini calcio di mantenere l’imbattibilità in campionato e rimanere in seconda posizione in classifica generale. L’andamento della gara segnala all’11’ la prima azione pericolosa del Frigintini con un cross di Sella che mette il pallone nella disponibilità di Saro Di Martino che non aggancia e l’occasione sfuma. Al 26’ a parti invertite, Di Martino lancia in profondità Carlo Sella che –invece- controlla bene il pallone e batte il portiere avolese per il gol del vantaggio rossoblù. Al 36’ primo tentativo dei locali che sfiorano il pareggio, ma il portiere rossoblù La Licata compie una grande parata e salva la sua porta dalla capitolazione. Al 41’ una mischia in area di rigore del Frigintini crea qualche apprensione ma Pianese –alla fine- libera allontanando la minaccia. Proprio in chiusura Sella serve un pallone d’oro a Noukri che tira all’angolino basso per il possibile raddoppio, ma questa volta è il portiere locale a compiere una prodezza ed evitare il secondo gol del Frigintini. Nel secondo tempo la pressione degli avolesi aumenta di intensità ma la difesa rossoblù regge bene e in contropiede si creano due occasioni per il raddoppio, prima con Orazio Modica che va via sulla fascia e in tandem con Noukri non riescono ad essere incisivi. I rossoblù di mister Di Rosa rimangono in dieci dal 27’ del secondo tempo per un doppio giallo rimediato da Militello e in questo modo le difficoltà aumentano. Al 44’ –tuttavia- Sangiorgio ha la palla del 2-0 ma fallisce la conclusione e sul capovolgimento di fronte si registra il pareggio dell’Avola. Poco dopo il triplice fischio finale del direttore di gara che sancisce il risultato di parità. CALCIO AVOLA 2020 1

FRIGINTINI 1

Frigintini: La Licata, Arrabito, Corallo, Buscema (17’ st. Orazio Modica), Pianese, Di Martino, Sangiorgio, Drago, Noukri, Calabrese (17’ st. Militello), Sella (6’ st. Fornì, 30’ st. Occhipinti). In panchina: Giannì, Assenza, Catrame, Pisana, Iemmolo. All. Stefano Di Rosa.

ARBITRO: Salvatore Montevergine di Ragusa; Assistenti: Davide Orazio Belfiore e Andrea Polizzi di Acireale

RETI: 26’ Sella