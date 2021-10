Festa dei nonni 2 ottobre 2021, le frasi piÃ¹ belle per gli auguri

Attualità

Festa dei nonni, oggi 2 ottobre 2021. In Italia si celebre la Festa dei nonni nel giorno liturgico degli angeli custodi. Questo nel calendario cattolico dei santi. Secondo la Chiesa cattolica, i patroni dei nonni sono Gioacchino e Anna. Ovvero i genitori di Maria, i nonni di Gesù. La loro festa è il 26 luglio. Ecco perché Papa Francesco ha stabilito che ogni quarta domenica di quel mese sia celebrata la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani.Festa dei nonni: ecco alcune frasi che si possono usare per fare gli auguri ai nonni, oggi 2 ottobreFrasi per la Festa dei nonni 2021I nonni sono un tesoro (Papa Francesco)Non vi è persona alcuna che può fare per i bimbi ciò che fanno i nonni: i nonni spargono polvere di stelle sulla vita dei più piccoli. (Alex Haley)Mai avere figli, solo nipoti (Gore Vidal)Ci si mette molto tempo per diventare giovani (Pablo Picasso)La generazione più giovane è la freccia, la più vecchia è l’arco (John Steinbeck)Un nonno è qualcuno con l’argento nei capelli e l’oro nel cuore (Anonimo)Dio sa di non poter essere ovunque, quindi ha inventato i nonni (Anonimo)È uno delle leggi della natura che spesso ci sentiamo più vicini alle generazioni lontane rispetto alle generazioni più vicine a noi (Igor Stravinsky)

