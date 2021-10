Sport

Vittoria, Asd Multicar Amarù prima classificata a Città Giardino Vittoria, Asd Multicar Amarù prima classificata a Città Giardino

Vittoria - Asd Multicar Amarù prima classificata a Città Giardino. I più piccoli in presa diretta. Per emulare i grandi. Che, dal canto loro, continuano a conquistare risultati di un certo impatto. L’Asd Multicar Amarù non frena la propria attività e continua, anzi, a mettere in evidenza i propri atleti dando prova dell’attenzione che la società continua a nutrire nei confronti di una squadra che ha dimostrato di essere molto compatta. E, così, i Giovanissimi, domenica scorsa, a Città Giardino, Melilli, nel Siracusano, sono riusciti, ancora una volta, a trovare la quadra per spuntare risultati di rilievo. E’ arrivato, nella categoria G2, il terzo posto di Lorenzo Talento, il terzo di Enrico Nativo nella G3, il secondo di Leonardo Carbonaro nella G4, il primo di Gabriel Minardi nella G5 e, nella G6, il secondo di Salvatore Caruso e il terzo di Simone La Rocca. “Alla luce di questi risultati – afferma il presidente Carmelo Cilia – ci siamo riscoperti società prima classificata così come accaduto altre volte in questo ambito. Un riconoscimento che ci fa piacere perché significa che con i piccoli stiamo lavorando molto bene”. Buone conferme anche per quanto riguarda le altre categorie.Tra gli Esordienti, sempre a Città Giardino, da segnalare il quinto posto di Ivan Minardi mentre, negli Allievi, a Caserta, Elia Basile si è classificato ottavo nella cronoscalata e Christian Di Prima ottavo nella gara su strada. “Abbiamo dato ancora una volta prova – commenta il presidente Cilia – delle nostre capacità. Continueremo così”.

Vittoria - Asd Multicar Amarù prima classificata a Città Giardino. I più piccoli in presa diretta. Per emulare i grandi. Che, dal canto loro, continuano a conquistare risultati di un certo impatto. L’Asd Multicar Amarù non frena la propria attività e continua, anzi, a mettere in evidenza i propri atleti dando prova dell’attenzione che la società continua a nutrire nei confronti di una squadra che ha dimostrato di essere molto compatta. E, così, i Giovanissimi, domenica scorsa, a Città Giardino, Melilli, nel Siracusano, sono riusciti, ancora una volta, a trovare la quadra per spuntare risultati di rilievo. E’ arrivato, nella categoria G2, il terzo posto di Lorenzo Talento, il terzo di Enrico Nativo nella G3, il secondo di Leonardo Carbonaro nella G4, il primo di Gabriel Minardi nella G5 e, nella G6, il secondo di Salvatore Caruso e il terzo di Simone La Rocca. “Alla luce di questi risultati – afferma il presidente Carmelo Cilia – ci siamo riscoperti società prima classificata così come accaduto altre volte in questo ambito. Un riconoscimento che ci fa piacere perché significa che con i piccoli stiamo lavorando molto bene”. Buone conferme anche per quanto riguarda le altre categorie. Tra gli Esordienti, sempre a Città Giardino, da segnalare il quinto posto di Ivan Minardi mentre, negli Allievi, a Caserta, Elia Basile si è classificato ottavo nella cronoscalata e Christian Di Prima ottavo nella gara su strada. “Abbiamo dato ancora una volta prova – commenta il presidente Cilia – delle nostre capacità. Continueremo così”.