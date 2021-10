Colon e dieta, mangiare spinaci protegge dal tumore e fa bene al cuore e alla vista

Salute e benessere

Colen e dieta, mangiare spinaci pretegge dal tumore.Secondo uno studio mangiare spinaci aiuta a prevenire il cancro al colon poichè modificano il microbioma, agiscono sull’espressione genica e aumentano i livelli di acidi grassi benefici. Così gli spinaci proteggono dai tumori del colon, sia ereditari che non. Ancora non ci sono i dati sugli esseri umani, ma vale la pena iniziare a mangiarli comunque. In pratica inserire nella propria dieta gli spinaci fa bene alla salute del colon e dell'organismo. Lo suggerisce uno studio della Texas A&M University appena pubblicato sulla rivista Gut Microbes che ha analizzato il potere protettivo degli spinaci nei confronti delle forme ereditarie e non del tumore intestinale. In prima battuta i ricercatori si sono concentrati su una malattia ereditaria chiamata poliposi adenomatosa familiare caratterizzata dalla comparsa in età giovanile di polipi non cancerosi nel colon. Spesso chi ne soffre è costretto a sottoporsi alla rimozione chirurgica del colon per prevenire lo sviluppo di tumori. Da alcuni esperimenti sui topi è emerso che un elevato consumo di spinaci può frenare la formazione dei polipi e rimandare l’intervento chirurgico. I ricercatori hanno osservato l’impatto della dieta ricca di spinaci su topi affetti da poliposi adenomatosa familiare. Dopo 26 settimane di pasti a base di spinaci, gli animali mostravano alcuni cambiamenti nel microbioma intestinale e nell’espressione genica noti per avere un effetto protettivo nei confronti dei tumori. Inoltre, il nuovo regime alimentare aveva provocato un aumento del livello di alcuni acidi grassi (acido linoleico) che hanno un riconosciuto potere antinfiammatorio. Gli scienziati hanno dimostrato che una dieta ricca di spinaci ha un potere protettivo anche nei confronti delle forme non ereditarie della malattia che sono la stragrande maggioranza dei casi. Solamente il 10-15 per cento dei tumori al colon dipende infatti da una predisposizione genetica. Il resto è casualità. Un secondo esperimento è stato condotto su modelli animali che mimavano le forme non ereditarie di tumore al colon. Ebbene, anche in questi casi un elevato consumo di spinaci è riuscito a prevenire la formazione di polipi. Gli effetti benefici sembra dipendano ancora una volta dall’aumento dei livelli degli acidi grassi e dell’acido linolenico e dei loro derivati. Gli scienziati sono giunti alle loro conclusioni mettendo insieme i dati di tre differenti analisi biomolecolari, quella sul microbioma (la ricerca dei microbi “buoni” e “cattivi”), quella sul trascrittoma (l’analisi dell’espressione genica) e quella sul metaboloma (l’analisi dei metaboliti come gli acidi grassi). Gli spinaci agiscono positivamente sul microbioma, sul tracrittoma e sul metaboloma dimostrando evidenti proprietà antitumorali. Già a questo punto, prima di avere i dati degli studi sugli esseri umani, gli scienziati non hanno dubbi sui benefici degli spinaci e consigliano di introdurli nella dieta al più presto per prevenire il cancro al colon, un tipo di tumore sempre più diffuso nei Paesi occidentali con un aumento notevole delle diagnosi in giovane età. Spinaci: le diverse varietà per la dietaGli spinaci che mangiamo sono le foglie commestibili dell’omonima pianta erbacea,Spinacia oleracea, in grado di raggiungere anche i 70 cm di altezza e appartenente alla famiglia delle Chenopodiaceae. Carnosi, consistenti e croccanti, hanno forma e dimensioni molto diversi a seconda delle varietà. Fra queste, le più diffuse in Italia sono:il Gigante d’inverno, con foglie ampie, carnose e crespe;il Merlo nero, a foglia media e arricciata;il Metador, che si coltiva in primavera;il Ricco di Castelnuovo, con foglie spesse e di forma rotondeggiante;il Virofly a foglie grosse e di colore verde scuro.Sono coltivati soprattutto nelle regioni del nord Europa, dove il clima è più favorevole, e si raccolgono quando non è ancora iniziata la fase di fioritura ovvero da novembre a marzo. In questo periodo, infatti, le foglie si induriscono e diventano fibrose e di sapore aspro.Mangiare spinaci fa bene alla vista e al cuoreNon tutti sanno che mangiare spinaci fa bene anche ala oltre che al colon. Gli spinaci fanno bene alla vista grazie alla presenze di diverse sostanze tra cui luteina e zeaxantina, che, una volta depositatesi nella retina, svolgono un’azione preventiva nei confronti di alcune patologie, come la degenerazione maculare e la cataratta.” Inoltre, anche il beta-carotene è importante per la vista, poiché in grado di prevenire ulcere oculari, ma anche disturbi più blandi degli occhi, quali prurito, arrossamento e irritazione. Da non dimenticare la vitamina A, importantissima per la salute della vista.Mangiare spinaci fa bene alla salute del cuoreGrazie all’elevato contenuto di potassio, gli spinaci sono un ortaggio molto importante per la salute del cuore e dell’intero apparato cardiovascolare. In particolare, sono indicati in caso di ipertensione, quindi per abbassare o mantenere regolari i livelli alti di pressione sanguigna. Di sostegno all’apparato vascolare risulta anche la vitamina K che, assieme al calcio e al fosforo, apporta anche benefici alle ossa e ai denti.

Gli spinaci agiscono positivamente sul microbioma, sul tracrittoma e sul metaboloma dimostrando evidenti proprietà antitumorali. Già a questo punto, prima di avere i dati degli studi sugli esseri umani, gli scienziati non hanno dubbi sui benefici degli spinaci e consigliano di introdurli nella dieta al più presto per prevenire il cancro al colon, un tipo di tumore sempre più diffuso nei Paesi occidentali con un aumento notevole delle diagnosi in giovane età. Spinaci: le diverse varietà per la dieta

Gli spinaci che mangiamo sono le foglie commestibili dell’omonima pianta erbacea,Spinacia oleracea, in grado di raggiungere anche i 70 cm di altezza e appartenente alla famiglia delle Chenopodiaceae. Carnosi, consistenti e croccanti, hanno forma e dimensioni molto diversi a seconda delle varietà. Fra queste, le più diffuse in Italia sono:

il Gigante d’inverno, con foglie ampie, carnose e crespe;

il Merlo nero, a foglia media e arricciata;

il Metador, che si coltiva in primavera;

il Ricco di Castelnuovo, con foglie spesse e di forma rotondeggiante;

il Virofly a foglie grosse e di colore verde scuro.

Sono coltivati soprattutto nelle regioni del nord Europa, dove il clima è più favorevole, e si raccolgono quando non è ancora iniziata la fase di fioritura ovvero da novembre a marzo. In questo periodo, infatti, le foglie si induriscono e diventano fibrose e di sapore aspro. Mangiare spinaci fa bene alla vista e al cuore

Non tutti sanno che mangiare spinaci fa bene anche ala oltre che al colon. Gli spinaci fanno bene alla vista grazie alla presenze di diverse sostanze tra cui luteina e zeaxantina, che, una volta depositatesi nella retina, svolgono un’azione preventiva nei confronti di alcune patologie, come la degenerazione maculare e la cataratta.” Inoltre, anche il beta-carotene è importante per la vista, poiché in grado di prevenire ulcere oculari, ma anche disturbi più blandi degli occhi, quali prurito, arrossamento e irritazione. Da non dimenticare la vitamina A, importantissima per la salute della vista. Mangiare spinaci fa bene alla salute del cuore

Grazie all’elevato contenuto di potassio, gli spinaci sono un ortaggio molto importante per la salute del cuore e dell’intero apparato cardiovascolare. In particolare, sono indicati in caso di ipertensione, quindi per abbassare o mantenere regolari i livelli alti di pressione sanguigna. Di sostegno all’apparato vascolare risulta anche la vitamina K che, assieme al calcio e al fosforo, apporta anche benefici alle ossa e ai denti.