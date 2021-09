Dieta ricca di latticini riduce il rischio di malattie cardiovascolari? lo studio

Salute e benessere

La dieta ricca di latticini riduce il rischio di malattie cardiache? Ecco cosa rivela uno studio svedese che ha condotto una ricerca sull'assunzione di grassi del latte in 4.000 adulti. I ricercatori affermano che una dieta ricca di grassi del latte può essere correlata alla riduzione del rischio di malattie cardiovascolari. Il nuovo studio di coorte svedese pubblicato sulla rivista Plos Medicine, hanno messo in dubbio l'idea che i latticini interi dovrebbero essere evitati a causa dei grassi saturi. Osservando l'assunzione di grassi del latte di 4.150 adulti svedesi, la maggior parte dei quali donne, con un'età media di 60,5 anni, per un periodo di 16,6 anni, il team ha misurato la concentrazione ematica di alcuni livelli di acidi grassi. Hanno registrato 578 eventi cardiovascolari e 676 decessi e hanno sottolineato che rispetto a un basso consumo, le persone con un maggiore apporto di grassi del latte avevano un rischio inferiore di malattie cardiovascolari e un'assunzione maggiore non era associata a un aumento del rischio di morte.Il consumo di latticini in Svezia è tra i più alti al mondo. "Molti studi si basano sulla capacità delle persone di ricordare e registrare il numero e i tipi di latticini che hanno mangiato. Ciò è particolarmente difficile dato che i latticini sono comunemente usati in una varietà di alimenti. Invece, abbiamo misurato i livelli ematici di alcuni grassi. nei prodotti lattiero-caseari. L'acido, o "mattone" grasso trovato, può misurare in modo più obiettivo l'assunzione di grassi del latte senza fare affidamento sulla memoria o sulla qualità dei database degli alimenti", hanno spiegato in un comunicato stampa, Dr. Martin Maclund, Australia-Johns Hopkins University Peng The Bo School of Public Health e il George Institute for Global Health dell'Università di Uppsala.Quindi, in una meta-analisi, i ricercatori hanno combinato i risultati dello studio svedese con 17 studi simili in altri paesi, che hanno coinvolto quasi 43.000 partecipanti negli Stati Uniti e nel Regno Unito e Danimarca. Un'analisi più ampia ha anche collegato un maggiore consumo di grassi del latte a un minor rischio di malattie cardiovascolari, creando l'opinione del George Institute che "ad oggi questa è una relazione più obiettiva tra consumo di grassi del latte, rischio di malattie cardiovascolari e morte. La prova più completa di questo". "C'è una crescente evidenza che gli effetti sulla salute dei prodotti lattiero-caseari possono dipendere più dal tipo, come formaggio, yogurt, latte e burro, piuttosto che dal contenuto di grassi, il che fa sorgere il sospetto di evitare il grasso del latte in generale. È utile alla salute cardiovascolare", ha detto in una nota l'autrice principale, la dott.ssa Kathy Trieu.Tuttavia, lo studio ha evidenziato i suoi limiti, inclusa l'incapacità dei biomarcatori di identificare diversi tipi di prodotti lattiero-caseari, e la maggior parte degli studi di meta-analisi ha valutato i biomarcatori al basale, il che "può aumentare il rischio di errata classificazione dei livelli di esposizione". I ricercatori hanno chiesto ulteriori studi clinici e sperimentali per "chiarire la causalità di queste relazioni e dei relativi meccanismi biologici". "È importante ricordare che, sebbene i latticini siano ricchi di grassi saturi, sono anche ricchi di molti altri nutrienti e possono far parte di una dieta sana. Tuttavia, altri grassi, come frutti di mare, noci e oli vegetali non tropicali Maggiori benefici per la salute", ha aggiunto Trieu.

